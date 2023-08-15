Рейтинг@Mail.ru
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 15.08.2023 (обновлено: 04:31 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/tank-1890096073.html
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW - РИА Новости, 15.08.2023
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW
Российский танк, сопровождавший на Авдеевском направлении штурмовую колонну, несмотря на прямое попадание в ходе боя из гранатомета NLAW и подрыв на... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:10
2023-08-15T04:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донбасс
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8143d612762c70474dd98a6fb2111003.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Российский танк, сопровождавший на Авдеевском направлении штурмовую колонну, несмотря на прямое попадание в ходе боя из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине, продолжил удерживать занятую им позицию и вести прицельный огонь по противнику. Экипаж танка эвакуировался из подбитой машины только после полного выполнения поставленной задачи, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг"."Механизированная штурмовая группа была направлена на выполнение задания… на авдеевском направлении. Один из приданных ей танков выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты. Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику", - сообщил офицер.Прикрывая своих товарищей и ведя бой с врагом, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Но даже после этого танк продолжил вести огонь по врагу, насколько это позволяли возможности машины. "Экипаж танка, которым командовал офицер с позывным "Белорус", полностью выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Бойцы покинули машину, только когда она уже была совершенно обездвижена и, что особенно важно, когда прикрываемая ими колонна полностью вышла из зоны огневого поражения противника. В этом бою наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух", - подчеркнул офицер. В завершение боя по украинским позициям, с которых был поражен российский танк, артиллерия нанесла массированный удар. Корректировка и объективный контроль боя осуществлялись с разведывательного беспилотного летательного аппарата.
https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html
донбасс
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852355733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b61fc642d34b04827e24057521472796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, донбасс, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Авдеевка
Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW

Минобороны: российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Российский танк, сопровождавший на Авдеевском направлении штурмовую колонну, несмотря на прямое попадание в ходе боя из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине, продолжил удерживать занятую им позицию и вести прицельный огонь по противнику. Экипаж танка эвакуировался из подбитой машины только после полного выполнения поставленной задачи, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг".
"Механизированная штурмовая группа была направлена на выполнение задания… на авдеевском направлении. Один из приданных ей танков выполнял обманный маневр, а второй шел в голове колонны, прикрывая пару боевых машин пехоты. Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику", - сообщил офицер.
Прикрывая своих товарищей и ведя бой с врагом, экипаж подбитого танка нарвался на минное заграждение противника. Но даже после этого танк продолжил вести огонь по врагу, насколько это позволяли возможности машины.
"Экипаж танка, которым командовал офицер с позывным "Белорус", полностью выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Бойцы покинули машину, только когда она уже была совершенно обездвижена и, что особенно важно, когда прикрываемая ими колонна полностью вышла из зоны огневого поражения противника. В этом бою наши танкисты проявили высокий уровень профессионализма и истинный боевой дух", - подчеркнул офицер.
В завершение боя по украинским позициям, с которых был поражен российский танк, артиллерия нанесла массированный удар. Корректировка и объективный контроль боя осуществлялись с разведывательного беспилотного летательного аппарата.
Выстрел из танка по огневым точкам и укрепленным позициям в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Пушилин наградил экипаж танка "Алеша"
6 августа, 15:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДонбассАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала