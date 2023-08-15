https://ria.ru/20230815/taktika-1890100498.html
Артиллеристы ЦВО применяют тактику "огневого прочесывания"
Артиллеристы ЦВО применяют тактику "огневого прочесывания" - РИА Новости, 15.08.2023
Артиллеристы ЦВО применяют тактику "огневого прочесывания"
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) применяют тактику "огневого прочесывания" на краснолиманском... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:11
2023-08-15T05:11
2023-08-15T05:12
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ЛУГАНСК, 15 авг - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) применяют тактику "огневого прочесывания" на краснолиманском участке фронта в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО), применив метод "огневого прочесывания", выполнили удар по скоплению живой силы противника, рассредоточенному в лесополосе на краснолиманском направлении", - сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров по цели. "Применение метода "Огневого прочесывания" позволяет наносить значительный урон противнику или уничтожить его силы на большом участке местности. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляют военнослужащие разведывательного подразделения с помощью беспилотной авиации", - дополнили в оборонном ведомстве РФ. В Минобороны РФ уточнили, что артиллеристы поддерживают штурмовые группы, накрывая огнем позиции военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20230815/raschet-1890100339.html
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россия, донбасс, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ЦВО применяют тактику "огневого прочесывания"
Минобороны: артиллеристы ЦВО применяют тактику "огневого прочесывания"