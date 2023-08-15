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Таксисты Аланьи жалуются на "сбежавших от мобилизации" конкурентов-россиян - РИА Новости, 15.08.2023
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07:26 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/taksisty-1890105247.html
Таксисты Аланьи жалуются на "сбежавших от мобилизации" конкурентов-россиян
Таксисты Аланьи жалуются на "сбежавших от мобилизации" конкурентов-россиян - РИА Новости, 15.08.2023
Таксисты Аланьи жалуются на "сбежавших от мобилизации" конкурентов-россиян
Таксисты турецкого курорта Аланья недовольны ситуацией с конкуренцией со стороны нелегально действующих в городе российских и украинских водителей, сообщил РИА... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:26
2023-08-15T07:26
в мире
турция
украина
аланья (город)
россия
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СТАМБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Таксисты турецкого курорта Аланья недовольны ситуацией с конкуренцией со стороны нелегально действующих в городе российских и украинских водителей, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая, выразив убеждение, что и те, и другие оказались в Турции, сбежав от мобилизации в своих странах. "Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp, помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках - они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией", - рассказал Аккая. По словам председателя, полицейские проводят время от времени рейды, но задача осложнена отсутствием говорящих на русском языке сотрудников. "Решение проблемы очень простое: большинство этих водителей отвозят туристов из аэропорта Аланьи Газипаша. Если провести полномасштабную операцию у аэропорта, то будут результаты", - отметил Аккая. Он затруднился назвать примерное число промышляющих этим бизнесом водителей, отметив, что водители используют свои личные автомобили с российскими и украинскими номерами. По мнению собеседника агентства, большинство водителей прибегли к такому методу, так как изначально они приехали в Турцию из-за объявленной частичной мобилизации в России и тотальной - на Украине, а после того как у них кончились средства, нашли новый метод заработка. "К нам приезжали немцы, финны, ирландцы, но такого с их стороны мы не видели. Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей", - отметил Аккая. Аккая предоставил РИА Новости фотографии с одного из рейдов. На столбах в Аланье расклеены стикеры с надписью на русском "сканируй и вызывай" с QR-кодом, указано название аккаунта, который, впрочем, на данный момент не удалось найти ни в WhatsApp, ни в Telegram, ни в каких-то других соцсетях. Судя по фотографиям, за нелегальным извозом застали водителя Lada Priora с номерами Свердловской области и водителя Kia Optima с номерами Волынской области Украины. Аккая отметил, что аналогично услугам такси прибывшие в Турцию россияне и украинцы создают свои группы в мессенджерах для оказания услуг риэлторов, поваров, парикмахеров, косметологов, делая это на дому без официального оформления. За июль и август цены на топливо в Турции были увеличены несколько раз. Литр бензина на заправках стоит в понедельник 36 лир (128 рублей), а литр дизеля - 38 лир (136 рублей). Рост цен на топливо с начала года превысил 70%. В конце июня увеличились тарифы на такси в Аланье, теперь минимальная стоимость поездки составляет 65 лир, а стоимость одного километра - 20 лир.
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876469072.html
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турция
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в мире, турция, украина, аланья (город), россия
В мире, Турция, Украина, Аланья (город), Россия
Таксисты Аланьи жалуются на "сбежавших от мобилизации" конкурентов-россиян

Таксисты Аланьи жалуются на "сбежавших от мобилизации" конкурентов из России

© iStock.com / Svetlana SultanaevaШоссе в Алании, Турция
Шоссе в Алании, Турция - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© iStock.com / Svetlana Sultanaeva
Шоссе в Алании, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Таксисты турецкого курорта Аланья недовольны ситуацией с конкуренцией со стороны нелегально действующих в городе российских и украинских водителей, сообщил РИА Новости председатель палаты водителей Аланьи Али Аккая, выразив убеждение, что и те, и другие оказались в Турции, сбежав от мобилизации в своих странах.
"Они создали свои группы в мессенджере WhatsApp, помимо этого, наклеили стикеры с QR-кодом на столбах на автобусных остановках - они автоматически выводят на заказ такси. Мы выявили этот способ совместно с полицией", - рассказал Аккая.
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По словам председателя, полицейские проводят время от времени рейды, но задача осложнена отсутствием говорящих на русском языке сотрудников.
"Решение проблемы очень простое: большинство этих водителей отвозят туристов из аэропорта Аланьи Газипаша. Если провести полномасштабную операцию у аэропорта, то будут результаты", - отметил Аккая. Он затруднился назвать примерное число промышляющих этим бизнесом водителей, отметив, что водители используют свои личные автомобили с российскими и украинскими номерами.
По мнению собеседника агентства, большинство водителей прибегли к такому методу, так как изначально они приехали в Турцию из-за объявленной частичной мобилизации в России и тотальной - на Украине, а после того как у них кончились средства, нашли новый метод заработка.
"К нам приезжали немцы, финны, ирландцы, но такого с их стороны мы не видели. Наши коллеги стали терпеть убытки из-за этих водителей", - отметил Аккая.
Аккая предоставил РИА Новости фотографии с одного из рейдов. На столбах в Аланье расклеены стикеры с надписью на русском "сканируй и вызывай" с QR-кодом, указано название аккаунта, который, впрочем, на данный момент не удалось найти ни в WhatsApp, ни в Telegram, ни в каких-то других соцсетях.
Судя по фотографиям, за нелегальным извозом застали водителя Lada Priora с номерами Свердловской области и водителя Kia Optima с номерами Волынской области Украины.
Аккая отметил, что аналогично услугам такси прибывшие в Турцию россияне и украинцы создают свои группы в мессенджерах для оказания услуг риэлторов, поваров, парикмахеров, косметологов, делая это на дому без официального оформления.
За июль и август цены на топливо в Турции были увеличены несколько раз. Литр бензина на заправках стоит в понедельник 36 лир (128 рублей), а литр дизеля - 38 лир (136 рублей). Рост цен на топливо с начала года превысил 70%.
В конце июня увеличились тарифы на такси в Аланье, теперь минимальная стоимость поездки составляет 65 лир, а стоимость одного километра - 20 лир.
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