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Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году - РИА Новости, 15.08.2023
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13:45 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/svyaz-1890194534.html
Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году
Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году - РИА Новости, 15.08.2023
Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году
Базовые станции LTE и более ранних поколений в России планируется полностью заменить на отечественные к 2035 году, говорится в проекте стратегии развития... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:45
2023-08-15T13:45
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Базовые станции LTE и более ранних поколений в России планируется полностью заменить на отечественные к 2035 году, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года. "Второй этап (2031–2035 годы) включает полную замену оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО", - говорится в документе. Второй этап стратегии также включает развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах РФ с населением от 100 тысяч человек, "с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности". В документе отмечается, что коммерческая эксплуатация сетей 6G в России может начаться в период 2031-2035 годов. В проекте стратегии также предлагается завершить использование технологий 3G к 2030 году "с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий"."Около 10% операторов мобильной связи во всем мире (по состоянию на конец 2022 года) приняли решение об отказе от поддержки технологии 3G. До 2030 года большинство операторов мобильной связи отключат сети 3G и переиспользуют высвободившийся радиочастотный ресурс для более эффективных и современных технологий 4G и/или 5G. Ожидается, что к 2025 году технологией LTE в России будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на сети 2G и 3G будут приходиться 7% и 4% соответственно", - говорится в тексте.Там также отмечается, что в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 миллиард. Ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 миллиардов."По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G. Ожидается, что к концу 2023 года в продаже будет доступно более 1 500 моделей абонентских устройств с поддержкой 5G", - добавляется в документе."Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году", - заключается в стратегии.
https://ria.ru/20230518/svyaz-1872676338.html
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году

Станции LTE и более ранних поколений заменят на отечественные к 2035 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Базовые станции LTE и более ранних поколений в России планируется полностью заменить на отечественные к 2035 году, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года.
"Второй этап (2031–2035 годы) включает полную замену оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО", - говорится в документе.
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Второй этап стратегии также включает развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах РФ с населением от 100 тысяч человек, "с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности".
В документе отмечается, что коммерческая эксплуатация сетей 6G в России может начаться в период 2031-2035 годов.
В проекте стратегии также предлагается завершить использование технологий 3G к 2030 году "с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий".
"Около 10% операторов мобильной связи во всем мире (по состоянию на конец 2022 года) приняли решение об отказе от поддержки технологии 3G. До 2030 года большинство операторов мобильной связи отключат сети 3G и переиспользуют высвободившийся радиочастотный ресурс для более эффективных и современных технологий 4G и/или 5G. Ожидается, что к 2025 году технологией LTE в России будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на сети 2G и 3G будут приходиться 7% и 4% соответственно", - говорится в тексте.
Там также отмечается, что в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 миллиард. Ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 миллиардов.
"По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G. Ожидается, что к концу 2023 года в продаже будет доступно более 1 500 моделей абонентских устройств с поддержкой 5G", - добавляется в документе.
"Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году", - заключается в стратегии.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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