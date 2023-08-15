https://ria.ru/20230815/svyaz-1890194534.html

Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году

Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году - РИА Новости, 15.08.2023

Базовые станции LTE заменят на отечественные к 2035 году

Базовые станции LTE и более ранних поколений в России планируется полностью заменить на отечественные к 2035 году, говорится в проекте стратегии развития... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:45

2023-08-15T13:45

2023-08-15T13:45

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Базовые станции LTE и более ранних поколений в России планируется полностью заменить на отечественные к 2035 году, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года. "Второй этап (2031–2035 годы) включает полную замену оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное ТКО", - говорится в документе. Второй этап стратегии также включает развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах РФ с населением от 100 тысяч человек, "с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности". В документе отмечается, что коммерческая эксплуатация сетей 6G в России может начаться в период 2031-2035 годов. В проекте стратегии также предлагается завершить использование технологий 3G к 2030 году "с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий"."Около 10% операторов мобильной связи во всем мире (по состоянию на конец 2022 года) приняли решение об отказе от поддержки технологии 3G. До 2030 года большинство операторов мобильной связи отключат сети 3G и переиспользуют высвободившийся радиочастотный ресурс для более эффективных и современных технологий 4G и/или 5G. Ожидается, что к 2025 году технологией LTE в России будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на сети 2G и 3G будут приходиться 7% и 4% соответственно", - говорится в тексте.Там также отмечается, что в конце 2022 года количество абонентов 5G в мире превысило 1 миллиард. Ожидается, что к концу 2025 года оно достигнет 2 миллиардов."По состоянию на март 2023 года, 249 операторов мобильной связи в 97 странах запустили коммерческие услуги на основе сетей 5G. Ожидается, что к концу 2023 года в продаже будет доступно более 1 500 моделей абонентских устройств с поддержкой 5G", - добавляется в документе."Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году", - заключается в стратегии.

https://ria.ru/20230518/svyaz-1872676338.html

https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия