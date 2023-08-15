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Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре - РИА Новости, 15.08.2023
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18:08 15.08.2023 (обновлено: 18:23 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/superjet-1890269631.html
Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре
Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре - РИА Новости, 15.08.2023
Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре
Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, на этом этапе он не будет полностью укомплектован российскими... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:08
2023-08-15T18:23
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
технологии
юрий слюсарь
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, на этом этапе он не будет полностью укомплектован российскими комплектующими, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24"."Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре - на 100% российскими (комплектующими – ред.) не будет оснащен. Чтобы сократить время на испытания, мы сознательно разбили их на этапы. Наша задача в 2024 году серийные поставки SJ обеспечить", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, когда SJ будет полностью оснащен российскими комплектующими.Таким образом, первый полет в сентябре состоится на российских системах и с французскими двигателями, второй - с российскими двигателями ПД-8 и иностранными системами. Такая схема испытаний применяется для их ускорения, ранее поясняли в ОАК.
https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html
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объединенная авиастроительная корпорация (оак), технологии, юрий слюсарь
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Технологии, Юрий Слюсарь
Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре

ОАК ожидает первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в сентябре

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМонтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, на этом этапе он не будет полностью укомплектован российскими комплектующими, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24".
"Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре - на 100% российскими (комплектующими – ред.) не будет оснащен. Чтобы сократить время на испытания, мы сознательно разбили их на этапы. Наша задача в 2024 году серийные поставки SJ обеспечить", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, когда SJ будет полностью оснащен российскими комплектующими.
Таким образом, первый полет в сентябре состоится на российских системах и с французскими двигателями, второй - с российскими двигателями ПД-8 и иностранными системами. Такая схема испытаний применяется для их ускорения, ранее поясняли в ОАК.
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1 августа, 03:13
 
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ТехнологииЮрий Слюсарь
 
 
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