Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре
ОАК ожидает первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в сентябре
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМонтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100
Монтаж стенда для испытаний планера импортозамещенной версии Superjet-100. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, на этом этапе он не будет полностью укомплектован российскими комплектующими, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24".
"Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре - на 100% российскими (комплектующими – ред.) не будет оснащен. Чтобы сократить время на испытания, мы сознательно разбили их на этапы. Наша задача в 2024 году серийные поставки SJ обеспечить", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, когда SJ будет полностью оснащен российскими комплектующими.
Таким образом, первый полет в сентябре состоится на российских системах и с французскими двигателями, второй - с российскими двигателями ПД-8 и иностранными системами. Такая схема испытаний применяется для их ускорения, ранее поясняли в ОАК.