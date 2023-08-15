https://ria.ru/20230815/superjet-1890269631.html

Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре

Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре - РИА Новости, 15.08.2023

Импортозамещенный SJ-100 совершит первый полет в сентябре

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, на этом этапе он не будет полностью укомплектован российскими... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:08

2023-08-15T18:08

2023-08-15T18:23

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

технологии

юрий слюсарь

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 в рамках его испытаний ожидается в сентябре, на этом этапе он не будет полностью укомплектован российскими комплектующими, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия-24"."Все системы уже разрабатываются, не все пока на этом самолете установлены. Первый вылет самолета, который мы ожидаем в сентябре - на 100% российскими (комплектующими – ред.) не будет оснащен. Чтобы сократить время на испытания, мы сознательно разбили их на этапы. Наша задача в 2024 году серийные поставки SJ обеспечить", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках, когда SJ будет полностью оснащен российскими комплектующими.Таким образом, первый полет в сентябре состоится на российских системах и с французскими двигателями, второй - с российскими двигателями ПД-8 и иностранными системами. Такая схема испытаний применяется для их ускорения, ранее поясняли в ОАК.

https://ria.ru/20230801/oak-1887497336.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

объединенная авиастроительная корпорация (оак), технологии, юрий слюсарь