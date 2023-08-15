https://ria.ru/20230815/stavka-1890177929.html

ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки

ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.08.2023

ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки

Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:54

2023-08-15T12:54

2023-08-15T21:20

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе Центробанка."Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи четырех процентов в 2024 году", — указал регулятор.Там подчеркнули, что увеличение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к четырем процентам в следующем году.Ранее сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.Как отметил регулятор в своем заявлении, такое решение принято на фоне усиливающегося инфляционного давления. По оценке на 7 августа годовая инфляция увеличивается до 4,4%, а в среднем за последние три месяца рост составил 7,6% в пересчете на год.

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россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)