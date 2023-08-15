Рейтинг@Mail.ru
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 15.08.2023 (обновлено: 21:20 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/stavka-1890177929.html
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.08.2023
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки
Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:54
2023-08-15T21:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d737a884aedddb575491da572cc5ddb7.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе Центробанка."Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи четырех процентов в 2024 году", — указал регулятор.Там подчеркнули, что увеличение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к четырем процентам в следующем году.Ранее сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.Как отметил регулятор в своем заявлении, такое решение принято на фоне усиливающегося инфляционного давления. По оценке на 7 августа годовая инфляция увеличивается до 4,4%, а в среднем за последние три месяца рост составил 7,6% в пересчете на год.
https://ria.ru/20230815/rubl-1890144421.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889556130_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_ace8e9751e6b8b94703db997b38be692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки

ЦБ допустил, что еще раз поднимет ставку при усилении проинфляционных рисков

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе Центробанка.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи четырех процентов в 2024 году", — указал регулятор.
Там подчеркнули, что увеличение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к четырем процентам в следующем году.
Ранее сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.
Как отметил регулятор в своем заявлении, такое решение принято на фоне усиливающегося инфляционного давления. По оценке на 7 августа годовая инфляция увеличивается до 4,4%, а в среднем за последние три месяца рост составил 7,6% в пересчете на год.
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Рубль растерял утренний рост и перешел к снижению
Вчера, 11:15
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала