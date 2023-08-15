https://ria.ru/20230815/stavka-1890177929.html
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.08.2023
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки
Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:54
2023-08-15T12:54
2023-08-15T21:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе Центробанка."Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи четырех процентов в 2024 году", — указал регулятор.Там подчеркнули, что увеличение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к четырем процентам в следующем году.Ранее сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.Как отметил регулятор в своем заявлении, такое решение принято на фоне усиливающегося инфляционного давления. По оценке на 7 августа годовая инфляция увеличивается до 4,4%, а в среднем за последние три месяца рост составил 7,6% в пересчете на год.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ не исключил дополнительное повышение ключевой ставки
ЦБ допустил, что еще раз поднимет ставку при усилении проинфляционных рисков
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Уровень ключевой ставки в 12% соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков показатель может повыситься, сообщили в пресс-службе Центробанка
.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи четырех процентов в 2024 году", — указал регулятор.
Там подчеркнули, что увеличение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к четырем процентам в следующем году.
Ранее сегодня совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых.
Как отметил регулятор в своем заявлении, такое решение принято на фоне усиливающегося инфляционного давления. По оценке на 7 августа годовая инфляция увеличивается до 4,4%, а в среднем за последние три месяца рост составил 7,6% в пересчете на год.
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