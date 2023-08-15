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ЦБ убрал сигнал о возможности повышения ключевой ставки - РИА Новости, 15.08.2023
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10:43 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/stavka-1890134493.html
ЦБ убрал сигнал о возможности повышения ключевой ставки
ЦБ убрал сигнал о возможности повышения ключевой ставки - РИА Новости, 15.08.2023
ЦБ убрал сигнал о возможности повышения ключевой ставки
Банк России убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:43
2023-08-15T10:43
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Банк России убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре и с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за того, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона в 5-6,5%. Однако 14 августа ЦБ на фоне резкого ослабления рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Сегодня ставка была повышена сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сегодняшнем заявлении регулятора. Таким образом, ЦБ убрал сигнал о направленности своих дальнейших действий.
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ убрал сигнал о возможности повышения ключевой ставки

ЦБ из заявления по ключевой ставке убрал сигнал о возможности ее повышения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Банк России убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.
Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.
Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре и с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за того, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона в 5-6,5%.
Однако 14 августа ЦБ на фоне резкого ослабления рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Сегодня ставка была повышена сразу на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых.
"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сегодняшнем заявлении регулятора. Таким образом, ЦБ убрал сигнал о направленности своих дальнейших действий.
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