https://ria.ru/20230815/stavka-1890130191.html

Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов

Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов - РИА Новости, 15.08.2023

Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов

Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, указано в заявлении регулятора. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:31

2023-08-15T10:31

2023-08-15T13:24

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, указано в заявлении регулятора."Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых", — указали в ЦБ. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на полтора-два процентных пункта. По их мнению, такое повышение помогло бы охладить спрос в экономике и подсократить объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля.На предыдущем заседании в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, и с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за инфляции, идущей по верхней границе прогнозного диапазона в 5-6,5 процента.В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.Внеочередное заседание ЦБ стало первым с 26 мая прошлого года и шестым — после введения ключевой ставки. До этого их было два в 2014 году и три в 2022-м.Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.

https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия