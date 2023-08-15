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Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов - РИА Новости, 15.08.2023
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10:31 15.08.2023 (обновлено: 13:24 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/stavka-1890130191.html
Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов
Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов - РИА Новости, 15.08.2023
Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов
Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, указано в заявлении регулятора. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:31
2023-08-15T13:24
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, указано в заявлении регулятора."Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых", — указали в ЦБ. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на полтора-два процентных пункта. По их мнению, такое повышение помогло бы охладить спрос в экономике и подсократить объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля.На предыдущем заседании в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, и с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за инфляции, идущей по верхней границе прогнозного диапазона в 5-6,5 процента.В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.Внеочередное заседание ЦБ стало первым с 26 мая прошлого года и шестым — после введения ключевой ставки. До этого их было два в 2014 году и три в 2022-м.Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.
https://ria.ru/20230808/stavka-1888903052.html
https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
Банк России повысил ключевую ставку до 12 процентов

Банк России на внеплановом заседании поднял ключевую ставку до 12 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 12% годовых, указано в заявлении регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых", — указали в ЦБ.
Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали повышения ставки на полтора-два процентных пункта. По их мнению, такое повышение помогло бы охладить спрос в экономике и подсократить объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля.
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На предыдущем заседании в июле Банк России повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.
Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, и с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за инфляции, идущей по верхней границе прогнозного диапазона в 5-6,5 процента.
В понедельник, 14 августа, ЦБ на фоне резкого ослабления курса рубля объявил о внеочередном заседании совета директоров. Курс доллара в понедельник превысил 101 рубль, евро — 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года.
Внеочередное заседание ЦБ стало первым с 26 мая прошлого года и шестым — после введения ключевой ставки. До этого их было два в 2014 году и три в 2022-м.
Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.
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