https://ria.ru/20230815/ssha-1890252465.html
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках - РИА Новости, 15.08.2023
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках
В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:55
2023-08-15T16:55
2023-08-15T17:15
в мире
денвер
колорадо
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News."Офицер полиции Денвера насмерть застрелила мужчину, державшего фломастер, поскольку она решила, что это был нож", — говорится в публикации. По данным следователей, инцидент произошел в Денвере после звонка в полицию. Мужчину обвинили в домашнем насилии. Нагрудная камера показала, что прибывшая по вызову полицейская дважды выстрелила в 36-летнего подозреваемого после того, как он поднял руку с маркером в руках и сделал движение в ее сторону.Полицейская открыла огонь несмотря на то, что рядом с погибшим находилась женщина с ребенком — они не пострадали. Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.
https://ria.ru/20220707/grenobl-1801085218.html
денвер
колорадо
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_8fff056f6c201c586ef1c8058120e57e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денвер, колорадо, сша
В мире, Денвер, Колорадо, США
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках
В Колорадо полиция застрелила мужчину с фломастером в руках, приняв его за нож