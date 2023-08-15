https://ria.ru/20230815/ssha-1890252465.html

В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках

В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках - РИА Новости, 15.08.2023

В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках

В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:55

2023-08-15T16:55

2023-08-15T17:15

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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News."Офицер полиции Денвера насмерть застрелила мужчину, державшего фломастер, поскольку она решила, что это был нож", — говорится в публикации. По данным следователей, инцидент произошел в Денвере после звонка в полицию. Мужчину обвинили в домашнем насилии. Нагрудная камера показала, что прибывшая по вызову полицейская дважды выстрелила в 36-летнего подозреваемого после того, как он поднял руку с маркером в руках и сделал движение в ее сторону.Полицейская открыла огонь несмотря на то, что рядом с погибшим находилась женщина с ребенком — они не пострадали. Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денвер, колорадо, сша