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В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках - РИА Новости, 15.08.2023
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16:55 15.08.2023 (обновлено: 17:15 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/ssha-1890252465.html
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках - РИА Новости, 15.08.2023
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках
В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:55
2023-08-15T17:15
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News."Офицер полиции Денвера насмерть застрелила мужчину, державшего фломастер, поскольку она решила, что это был нож", — говорится в публикации. По данным следователей, инцидент произошел в Денвере после звонка в полицию. Мужчину обвинили в домашнем насилии. Нагрудная камера показала, что прибывшая по вызову полицейская дважды выстрелила в 36-летнего подозреваемого после того, как он поднял руку с маркером в руках и сделал движение в ее сторону.Полицейская открыла огонь несмотря на то, что рядом с погибшим находилась женщина с ребенком — они не пострадали. Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.
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в мире, денвер, колорадо, сша
В мире, Денвер, Колорадо, США
В США полиция застрелила мужчину с фломастером в руках

В Колорадо полиция застрелила мужчину с фломастером в руках, приняв его за нож

© AP Photo / Geneva HeffernanПолиция в Колорадо
Полиция в Колорадо - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Geneva Heffernan
Полиция в Колорадо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. В американском штате Колорадо офицер полиции застрелила мужчину с фломастером в руках, сообщил телеканал NBC News.
«
"Офицер полиции Денвера насмерть застрелила мужчину, державшего фломастер, поскольку она решила, что это был нож", — говорится в публикации.
По данным следователей, инцидент произошел в Денвере после звонка в полицию. Мужчину обвинили в домашнем насилии. Нагрудная камера показала, что прибывшая по вызову полицейская дважды выстрелила в 36-летнего подозреваемого после того, как он поднял руку с маркером в руках и сделал движение в ее сторону.
Полицейская открыла огонь несмотря на то, что рядом с погибшим находилась женщина с ребенком — они не пострадали. Расследование установит, имела ли офицер полиции право применить оружие.
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