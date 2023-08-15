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Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР - РИА Новости, 15.08.2023
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15:53 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/ssha-1890236593.html
Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР
Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР - РИА Новости, 15.08.2023
Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР
США ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо оказаться под санкциями, сообщил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:53
2023-08-15T15:53
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игорь костюков (генштаб)
главное разведывательное управление рф
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо оказаться под санкциями, сообщил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Администрация США намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю. В частности, США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряженности вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принято сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций", - сказал Костюков во вторник на конференции по безопасности. В частности, по его словам, чтобы затянуть конфликт на Украине, Штаты оказывают "целенаправленное воздействие" на Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, добиваясь от них поставок киевскому режиму бронетехники и боеприпасов советского производства. "Под давлением США Республика Корея пошла на передачу американцам 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, большая часть из которых уже доставлена киевскому режиму", - сказал начальник ГРУ.
https://ria.ru/20230815/alyansy-1890235602.html
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в мире, сша, атр, россия, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф
В мире, США, АТР, Россия, Игорь Костюков (Генштаб), Главное разведывательное управление РФ
Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР

Глава ГРУ заявил, что США ставят страны АТР перед выбором: поддержка или санкции

© РИА Новости / Илья ПиталевПервый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков
Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Первый заместитель начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Игорь Костюков. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо оказаться под санкциями, сообщил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
"Администрация США намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю. В частности, США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряженности вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принято сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций", - сказал Костюков во вторник на конференции по безопасности.
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США намерены создать в АТР сеть подконтрольных альянсов, заявили в ГРУ
Вчера, 15:46
В частности, по его словам, чтобы затянуть конфликт на Украине, Штаты оказывают "целенаправленное воздействие" на Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, добиваясь от них поставок киевскому режиму бронетехники и боеприпасов советского производства.
"Под давлением США Республика Корея пошла на передачу американцам 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, большая часть из которых уже доставлена киевскому режиму", - сказал начальник ГРУ.
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В миреСШААТРРоссияИгорь Костюков (Генштаб)Главное разведывательное управление РФ
 
 
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