https://ria.ru/20230815/ssha-1890236593.html

Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР

Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР - РИА Новости, 15.08.2023

Глава ГРУ обвинил США в давлении на страны АТР

США ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо оказаться под санкциями, сообщил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:53

2023-08-15T15:53

2023-08-15T15:53

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игорь костюков (генштаб)

главное разведывательное управление рф

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США ставят перед странами АТР условия: либо принять сторону Запада, либо оказаться под санкциями, сообщил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Администрация США намеренно противопоставляет государства АТР России и Китаю. В частности, США, игнорируя свою ключевую роль в эскалации украинского конфликта и напряженности вокруг Тайваня, ставят перед странами АТР условия: либо принято сторону Запада, либо в противном случае оказаться в фокусе американских санкций", - сказал Костюков во вторник на конференции по безопасности. В частности, по его словам, чтобы затянуть конфликт на Украине, Штаты оказывают "целенаправленное воздействие" на Вьетнам, Камбоджу, Таиланд, добиваясь от них поставок киевскому режиму бронетехники и боеприпасов советского производства. "Под давлением США Республика Корея пошла на передачу американцам 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, большая часть из которых уже доставлена киевскому режиму", - сказал начальник ГРУ.

https://ria.ru/20230815/alyansy-1890235602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, атр, россия, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф