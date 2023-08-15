https://ria.ru/20230815/ssha-1890161007.html

Нарышкин назвал главную проблему США

Нарышкин назвал главную проблему США - РИА Новости, 15.08.2023

Нарышкин назвал главную проблему США

Главная проблема США - их стремительно растущая оторванность от реальности, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:52

2023-08-15T11:52

2023-08-15T12:04

сша

в мире

форум "армия — 2023"

сергей нарышкин

вашингтон (штат)

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:32:1546:902_1920x0_80_0_0_4e91c65d21015540b3366f7fa9a1675f.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главная проблема США - их стремительно растущая оторванность от реальности, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Пожалуй, главная проблема Вашингтона - это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать", - сказал он.По мнению Нарышкина, сегодня США пытаются заставить другие страны верить в то, во что уже не верит сам Вашингтон."Лицемерие и цинизм не совместимы с моральным лидерством, тем более с мессианством", - подчеркнул директор СВР.По его словам, уровень непредсказуемости ситуации в мире растёт с учётом агрессивно разрушаемых Западом фундаментальных норм человеческой морали, права и религий."Есть такое расхожее выражение, что в мире ни в чём нельзя быть абсолютно уверенным. Уровень непредсказуемости и нигилизма на данном этапе действительно растёт, особенно с учётом того, как агрессивно разрушаются западом фундаментальные нормы человеческой морали, международного права и религиозные истины", - сказал Нарышкин.По его словам, практически постоянно всплывают новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения."А факты вопиющей коррупции в семье самого президента Соединенных Штатов стали притчей во языцех. Они неоднократно становились предметом разбирательства компетентных американских органов, однако под давлением Белого дома расследования неизменно оканчиваются пшиком", - отметил он.

https://ria.ru/20230810/bayden-1889397246.html

https://ria.ru/20230721/polsha-1885481373.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, форум "армия — 2023", сергей нарышкин, вашингтон (штат), россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)