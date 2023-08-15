https://ria.ru/20230815/ssha-1890161007.html
Нарышкин назвал главную проблему США
Нарышкин назвал главную проблему США - РИА Новости, 15.08.2023
Нарышкин назвал главную проблему США
Главная проблема США - их стремительно растущая оторванность от реальности, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:52
2023-08-15T11:52
2023-08-15T12:04
сша
в мире
форум "армия — 2023"
сергей нарышкин
вашингтон (штат)
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:32:1546:902_1920x0_80_0_0_4e91c65d21015540b3366f7fa9a1675f.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главная проблема США - их стремительно растущая оторванность от реальности, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Пожалуй, главная проблема Вашингтона - это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать", - сказал он.По мнению Нарышкина, сегодня США пытаются заставить другие страны верить в то, во что уже не верит сам Вашингтон."Лицемерие и цинизм не совместимы с моральным лидерством, тем более с мессианством", - подчеркнул директор СВР.По его словам, уровень непредсказуемости ситуации в мире растёт с учётом агрессивно разрушаемых Западом фундаментальных норм человеческой морали, права и религий."Есть такое расхожее выражение, что в мире ни в чём нельзя быть абсолютно уверенным. Уровень непредсказуемости и нигилизма на данном этапе действительно растёт, особенно с учётом того, как агрессивно разрушаются западом фундаментальные нормы человеческой морали, международного права и религиозные истины", - сказал Нарышкин.По его словам, практически постоянно всплывают новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения."А факты вопиющей коррупции в семье самого президента Соединенных Штатов стали притчей во языцех. Они неоднократно становились предметом разбирательства компетентных американских органов, однако под давлением Белого дома расследования неизменно оканчиваются пшиком", - отметил он.
https://ria.ru/20230810/bayden-1889397246.html
https://ria.ru/20230721/polsha-1885481373.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_91:0:1507:1062_1920x0_80_0_0_fa277570e211fb373fb78bd61643555f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, форум "армия — 2023", сергей нарышкин, вашингтон (штат), россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, В мире, Форум "Армия — 2023", Сергей Нарышкин, Вашингтон (штат), Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин назвал главную проблему США
Нарышкин назвал растущую оторванность от реальности главной проблемой США
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главная проблема США - их стремительно растущая оторванность от реальности, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Пожалуй, главная проблема Вашингтона
- это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать", - сказал он.
Конгрессмен предложил Байдену заняться проблемами США
По мнению Нарышкина, сегодня США пытаются заставить другие страны верить в то, во что уже не верит сам Вашингтон.
"Лицемерие и цинизм не совместимы с моральным лидерством, тем более с мессианством", - подчеркнул директор СВР
.
По его словам, уровень непредсказуемости ситуации в мире растёт с учётом агрессивно разрушаемых Западом фундаментальных норм человеческой морали, права и религий.
«
"Есть такое расхожее выражение, что в мире ни в чём нельзя быть абсолютно уверенным. Уровень непредсказуемости и нигилизма на данном этапе действительно растёт, особенно с учётом того, как агрессивно разрушаются западом фундаментальные нормы человеческой морали, международного права и религиозные истины", - сказал Нарышкин.
По его словам, практически постоянно всплывают новые сведения о том, что какой-нибудь американский законодатель или чиновник попался на использовании служебных полномочий в целях личного обогащения.
"А факты вопиющей коррупции в семье самого президента Соединенных Штатов стали притчей во языцех. Они неоднократно становились предметом разбирательства компетентных американских органов, однако под давлением Белого дома расследования неизменно оканчиваются пшиком", - отметил он.
Польша рассматривает размещение войск на Западной Украине, заявил Нарышкин