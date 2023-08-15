https://ria.ru/20230815/ssha-1890095209.html
Антонов заявил, что США все глубже погружаются в противостояние с Россией
Антонов заявил, что США все глубже погружаются в противостояние с Россией - РИА Новости, 15.08.2023
Антонов заявил, что США все глубже погружаются в противостояние с Россией
США все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией, делая это руками украинцев, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:58
2023-08-15T02:58
2023-08-15T02:58
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией, делая это руками украинцев, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Белого дома выделить очередной пакет военной помощи Киеву. В понедельник США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов. "Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев. Отправляет режиму Зеленского новые партии оружия и денег. По сути, в администрации так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовало посольство России в соцсетях. Он допустил, что Вашингтон, вероятно, не волнует не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. "Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго. Хотя здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - указал российский дипломат. При этом он выразил уверенность, что в США отказываются учиться на своих ошибках, и подобная безответственность "уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, НАТО
Антонов заявил, что США все глубже погружаются в противостояние с Россией
Антонов: США все глубже погружаются в конфликт с Россией, используя украинцев
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США все глубже и глубже погружаются в противостояние с Россией, делая это руками украинцев, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение Белого дома выделить очередной пакет военной помощи Киеву.
В понедельник США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине
на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.
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"Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев. Отправляет режиму Зеленского новые партии оружия и денег. По сути, в администрации так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо", - сказал Антонов, чей комментарий обнародовало посольство России в соцсетях.
Он допустил, что Вашингтон, вероятно, не волнует не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе.
"Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго. Хотя здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - указал российский дипломат.
При этом он выразил уверенность, что в США отказываются учиться на своих ошибках, и подобная безответственность "уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику".
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран.
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