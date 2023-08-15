https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 15.08.2023
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:26
2023-08-15T15:26
2023-08-15T15:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
Минобороны: на Запорожском, Купянском и еще трех направлениях отражены атаки ВСУ