https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html

В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях

В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 15.08.2023

В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях

В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:26

2023-08-15T15:26

2023-08-15T15:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире