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В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 15.08.2023 (обновлено: 15:43 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях - РИА Новости, 15.08.2023
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:26
2023-08-15T15:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях

Минобороны: на Запорожском, Купянском и еще трех направлениях отражены атаки ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В течение суток ВСУ продолжили попытки наступательных действий на запорожском, купянском, донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказали в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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