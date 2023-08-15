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ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 15.08.2023 (обновлено: 15:35 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890226642.html
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику",... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику", сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, американская артиллерийская система М777, самоходки "Гвоздика", польская Krab, орудие Д-20, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html
россия
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику", сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, американская артиллерийская система М777, самоходки "Гвоздика", польская Krab, орудие Д-20, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
В Минобороны рассказали о попытках наступления ВСУ на пяти направлениях
Вчера, 15:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьКиевЛуганская Народная Республика
 
 
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