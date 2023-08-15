https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890226642.html

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику",... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:24

2023-08-15T15:24

2023-08-15T15:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

киев

луганская народная республика

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику", сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, американская артиллерийская система М777, самоходки "Гвоздика", польская Krab, орудие Д-20, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html

россия

киев

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, луганская народная республика