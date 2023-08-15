https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890226642.html
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику",... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:24
2023-08-15T15:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
киев
луганская народная республика
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские войска на купянском направлении отразили шесть атак украинских войск, Киев потерял до 100 военнослужащих, польскую самоходку Krab и "Гвоздику", сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении активными и слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских войск составили до 100 украинских военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, американская артиллерийская система М777, самоходки "Гвоздика", польская Krab, орудие Д-20, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890227908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, киев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Киев, Луганская Народная Республика
ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: российские военные на Купянском направлении отразили шесть атак ВСУ