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ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 15.08.2023 (обновлено: 11:45 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890149349.html
ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра
ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра - РИА Новости, 15.08.2023
ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра
Российские войска не позволили украинским диверсантам перебраться через Днепр в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:27
2023-08-15T11:45
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
сша
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские войска не позволили украинским диверсантам перебраться через Днепр в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "В районе населенного пункта Казачьи Лагери российскими военнослужащими пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке. Огнем береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено", — сказал Кодрян. Также артиллерия группировки "Днепр" и расчеты беспилотников "Ланцет" выявили и уничтожили три 120-миллиметровых миномета 2Б11 вместе с военнослужащими в районе села Понятовка.На окраине населенного пункта Томина Балка ликвидирована 155-миллиметровая гаубица М-777 производства США.
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херсон, херсонская область , сша, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , США, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра

ВС России не дали ВСУ перебросить диверсантов на левый берег Днепра

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские войска не позволили украинским диверсантам перебраться через Днепр в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"В районе населенного пункта Казачьи Лагери российскими военнослужащими пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке. Огнем береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено", — сказал Кодрян.
Также артиллерия группировки "Днепр" и расчеты беспилотников "Ланцет" выявили и уничтожили три 120-миллиметровых миномета 2Б11 вместе с военнослужащими в районе села Понятовка.
На окраине населенного пункта Томина Балка ликвидирована 155-миллиметровая гаубица М-777 производства США.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьСШАВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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