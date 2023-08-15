https://ria.ru/20230815/spetsoperatsiya-1890149349.html

ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра

ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра - РИА Новости, 15.08.2023

ВС России пресекли попытку переброски диверсантов на левый берег Днепра

Российские войска не позволили украинским диверсантам перебраться через Днепр в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:27

2023-08-15T11:27

2023-08-15T11:45

специальная военная операция на украине

херсон

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вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские войска не позволили украинским диверсантам перебраться через Днепр в Херсонской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян. "В районе населенного пункта Казачьи Лагери российскими военнослужащими пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке. Огнем береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено", — сказал Кодрян. Также артиллерия группировки "Днепр" и расчеты беспилотников "Ланцет" выявили и уничтожили три 120-миллиметровых миномета 2Б11 вместе с военнослужащими в районе села Понятовка.На окраине населенного пункта Томина Балка ликвидирована 155-миллиметровая гаубица М-777 производства США.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376218.html

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Дарья Буймова

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