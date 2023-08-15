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"Приговорены к смерти". В США пришли в ужас от действий ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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16:26 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/soldaty-1890243494.html
"Приговорены к смерти". В США пришли в ужас от действий ВСУ
"Приговорены к смерти". В США пришли в ужас от действий ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
"Приговорены к смерти". В США пришли в ужас от действий ВСУ
Для правительства Украины солдаты ВСУ всего лишь пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные миссии, где нет шансов выжить, заявил... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:26
2023-08-15T16:26
в мире
энтони блинкен
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Для правительства Украины солдаты ВСУ всего лишь пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные миссии, где нет шансов выжить, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.“Это не контрнаступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат на фронт, зная, что шансы на выживание равны нулю”, – отметил он.Никсон также подчеркнул, что правительство Украины марионеточное, оно не заботится об интересах своей страны, а служит во благо Вашингтону.“Украинские лидеры в курсе, как хорошо построена оборона у русских: минные поля, артиллерия, обученные люди. При этом они все равно шлют наивных украинцев на фронт. Солдаты приговорены к смерти”, – подытожил радиоведущий.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230815/krym-1890224710.html
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в мире, энтони блинкен
В мире, Энтони Блинкен
"Приговорены к смерти". В США пришли в ужас от действий ВСУ

Журналист Никсон: Украина бросает солдат на фронт как пушечное мясо

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Для правительства Украины солдаты ВСУ всего лишь пушечное мясо, поэтому оно посылает их на заведомо провальные миссии, где нет шансов выжить, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
“Это не контрнаступление, это атака камикадзе. Лидеры Украины посылают солдат на фронт, зная, что шансы на выживание равны нулю”, – отметил он.
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Никсон также подчеркнул, что правительство Украины марионеточное, оно не заботится об интересах своей страны, а служит во благо Вашингтону.
“Украинские лидеры в курсе, как хорошо построена оборона у русских: минные поля, артиллерия, обученные люди. При этом они все равно шлют наивных украинцев на фронт. Солдаты приговорены к смерти”, – подытожил радиоведущий.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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