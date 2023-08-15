https://ria.ru/20230815/sladosti-1889504212.html

Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями

Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями - РИА Новости, 15.08.2023

Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России, известных необычными... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:51

2023-08-15T02:51

2023-08-15T02:51

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России, известных необычными сладостями.Болгар: чак-чакБолгар — сказочный городок недалеко от Казани. Местные жители говорят, что самый вкусный чак-чак на натуральном меду можно отведать только здесь.Недавно в Болгаре открылся современный музей, посвященный истории Волжской Булгарии, с панорамными видами на Волгу со смотровых площадок. Там же расположена жемчужина Татарстана — Белая мечеть, архитектурный ансамбль из белого мрамора.Историки сходятся во мнении, что традиционный чак-чак достался Татарстану в наследство от Волжской Булгарии, одного из самых развитых древних государств в Среднем Поволжье. Легенда гласит: хан приказал придумать необычное сладкое блюдо к свадебному столу своего сына. Отличилась жена одного пастуха — она принесла лапшу из муки и яиц, политую медом. По преданию, правитель прослезился от радости и пожелал отпрыску, чтобы его семейные отношения были такими же крепкими, как кусочки чак-чака. Сегодня это — традиционное лакомство на татарских свадьбах.Петрозаводск: калиткаТрадиционные карельские калитки – это небольшие открытые пирожки из пресного ржаного теста с различными начинками: как сладкими, ягодными, так и с творогом и даже с кашей. По одной из версий, название "калитка" произошло от карельского глагола kalitat или kalittoa, что значит "намазывать". В старину хозяйки готовили это угощение каждое воскресенье, кроме Пасхи. Им же встречали гостей. У разных народностей они различаются по форме: у вепсов — круглые, у карелов — лодочкой.Если поедете в Карелию на фирменном составе, обязательно зайдите в вагон-ресторан. Там переносишься в царский поезд начала XX века — такая атмосфера царит среди негромких разговоров под стук колес. Уже здесь можно попробовать калитки с несколькими вкусами. Самара: конфетный райСамара известна не только архитектурными памятниками модерна, но и своими конфетами. Тут работает несколько крупных фабрик, и каждая славится своей продукцией. "Самарский кондитер" предлагает лучшие в городе фрукты в шоколаде, в "Вечерней Самаре" знатоки советуют попробовать грильяж, "Волжские зори" отличаются нежным пралине, фабрика "Мир" запомнится любителям сливочной помадки. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция самой знаменитой шоколадной фабрики Самары — "Россия".Стоит посетить экскурсию по производственным цехам. Кондитеры покажут процесс обжарки какао-бобов. Огромные чаны с нугой, метровые пласты начинки для батончиков, конвейеры со стройными рядами будущих конфет — промышленные масштабы завораживают. Не менее интересна упаковка всем известных наборов "Ассорти". Это ручной труд, где каждый специалист укладывает в коробку только один вид конфет, за который отвечает.Владивосток: шоколад с морским гребешкомСамая известная с советских времен конфетная фабрика Дальнего Востока — Владивостокская кондитерская — изначально была основана, чтобы производить макароны. Но уже через год, в 1907, переориентировалась на конфеты. Она считается прародительницей легендарного десерта "Птичье молоко": именно здесь в 1967 году разработали самую удачную рецептуру и технологию производства.Сейчас фабрика называется "Приморский кондитер" и выпускает более 400 наименований конфет. Для любителей экзотики предлагается шоколад с морским гребешком, с морским ежом и ламинарией. Пробовать такой лучше всего на побережье во Владивостоке. В подарок близким можно привезти набор с разными вкусами: "Остров Русский", "Сахалин" и другие. Жители Владивостока также рекомендуют торты местных производителей.Тула: печатные пряникиПервое упоминание именно о тульском прянике датируется 1685 годом, но известно что и раньше эти кондитерские изделия делали в разных российских городах и деревнях. Тогда их называли "медовым хлебом" — вместо дорого сахара для приготовления использовали мед. Слово "пряник" вошло в обиход, когда в тесто стали добавлять пряности — кориандр, перец, ваниль. В Туле искусство печатания этого десерта просто довели до совершенства.Современные 3D-технологии значительно упростили изготовление форм. Раньше же резчик вручную создавал каждую из дерева — нужно было вырезать узор в зеркальном отображении, да еще достаточно крупным, чтобы тесто не застряло и декор "считался"в готовом изделии. Самым знаменитым стал двухпудовый (это почти 33 килограмма) пряник тульского мастера Василия Гречихина, удостоившийся Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1889 года.Суздаль: варенье из огурцовСуздаль с 1024 года славится своими монастырями, резными наличниками, завораживающими пейзажами русской природы. Кроме того, известен и легендарный суздальский огурец, который выращивается в промышленных масштабах. С 1960-х по 1990-е эти овощи из Суздаля наполняли рынки всех ближайших городов и даже добирались до Заполярья!Предприимчивые суздальцы сделали эту культуру брендом города. Для сладкоежек-гурманов предлагаются огурцы, вымоченные в сахаре, а также уникальное варенье. Секретами выбора овощей для этого необычного лакомства поделятся местные фермеры, которые по выходным собираются на главной площади города перед Гостиным двором.

https://ria.ru/20220717/retsepty-1802062332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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