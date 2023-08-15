Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями
Эксперты назвали шесть городов России, где делают самые известные сладости
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ruПамятник тульскому прянику в Туле
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ru
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России, известных необычными сладостями.
Болгар: чак-чак
Болгар — сказочный городок недалеко от Казани. Местные жители говорят, что самый вкусный чак-чак на натуральном меду можно отведать только здесь.
Недавно в Болгаре открылся современный музей, посвященный истории Волжской Булгарии, с панорамными видами на Волгу со смотровых площадок. Там же расположена жемчужина Татарстана — Белая мечеть, архитектурный ансамбль из белого мрамора.
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в Болгаре
Историки сходятся во мнении, что традиционный чак-чак достался Татарстану в наследство от Волжской Булгарии, одного из самых развитых древних государств в Среднем Поволжье.
Легенда гласит: хан приказал придумать необычное сладкое блюдо к свадебному столу своего сына. Отличилась жена одного пастуха — она принесла лапшу из муки и яиц, политую медом. По преданию, правитель прослезился от радости и пожелал отпрыску, чтобы его семейные отношения были такими же крепкими, как кусочки чак-чака. Сегодня это — традиционное лакомство на татарских свадьбах.
© iStock.com / Svetlana EvgrafovaЧак-чак
© iStock.com / Svetlana Evgrafova
Чак-чак
Петрозаводск: калитка
Традиционные карельские калитки – это небольшие открытые пирожки из пресного ржаного теста с различными начинками: как сладкими, ягодными, так и с творогом и даже с кашей.
По одной из версий, название "калитка" произошло от карельского глагола kalitat или kalittoa, что значит "намазывать". В старину хозяйки готовили это угощение каждое воскресенье, кроме Пасхи. Им же встречали гостей. У разных народностей они различаются по форме: у вепсов — круглые, у карелов — лодочкой.
Если поедете в Карелию на фирменном составе, обязательно зайдите в вагон-ресторан. Там переносишься в царский поезд начала XX века — такая атмосфера царит среди негромких разговоров под стук колес. Уже здесь можно попробовать калитки с несколькими вкусами.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске
Двухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске
Самара: конфетный рай
Самара известна не только архитектурными памятниками модерна, но и своими конфетами. Тут работает несколько крупных фабрик, и каждая славится своей продукцией.
"Самарский кондитер" предлагает лучшие в городе фрукты в шоколаде, в "Вечерней Самаре" знатоки советуют попробовать грильяж, "Волжские зори" отличаются нежным пралине, фабрика "Мир" запомнится любителям сливочной помадки. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция самой знаменитой шоколадной фабрики Самары — "Россия".
Работа кондитерской фабрики "Россия" в Самаре
Стоит посетить экскурсию по производственным цехам. Кондитеры покажут процесс обжарки какао-бобов. Огромные чаны с нугой, метровые пласты начинки для батончиков, конвейеры со стройными рядами будущих конфет — промышленные масштабы завораживают.
Не менее интересна упаковка всем известных наборов "Ассорти". Это ручной труд, где каждый специалист укладывает в коробку только один вид конфет, за который отвечает.
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Владивосток: шоколад с морским гребешком
Самая известная с советских времен конфетная фабрика Дальнего Востока — Владивостокская кондитерская — изначально была основана, чтобы производить макароны. Но уже через год, в 1907, переориентировалась на конфеты. Она считается прародительницей легендарного десерта "Птичье молоко": именно здесь в 1967 году разработали самую удачную рецептуру и технологию производства.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонфеты "Приморские" фабрики "Приморский кондитер"
Конфеты "Приморские" фабрики "Приморский кондитер"
Сейчас фабрика называется "Приморский кондитер" и выпускает более 400 наименований конфет. Для любителей экзотики предлагается шоколад с морским гребешком, с морским ежом и ламинарией. Пробовать такой лучше всего на побережье во Владивостоке.
В подарок близким можно привезти набор с разными вкусами: "Остров Русский", "Сахалин" и другие. Жители Владивостока также рекомендуют торты местных производителей.
Тула: печатные пряники
Первое упоминание именно о тульском прянике датируется 1685 годом, но известно что и раньше эти кондитерские изделия делали в разных российских городах и деревнях. Тогда их называли "медовым хлебом" — вместо дорого сахара для приготовления использовали мед.
Слово "пряник" вошло в обиход, когда в тесто стали добавлять пряности — кориандр, перец, ваниль. В Туле искусство печатания этого десерта просто довели до совершенства.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы
Тульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы
Современные 3D-технологии значительно упростили изготовление форм. Раньше же резчик вручную создавал каждую из дерева — нужно было вырезать узор в зеркальном отображении, да еще достаточно крупным, чтобы тесто не застряло и декор "считался"в готовом изделии.
Самым знаменитым стал двухпудовый (это почти 33 килограмма) пряник тульского мастера Василия Гречихина, удостоившийся Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1889 года.
Суздаль: варенье из огурцов
Суздаль с 1024 года славится своими монастырями, резными наличниками, завораживающими пейзажами русской природы.
Кроме того, известен и легендарный суздальский огурец, который выращивается в промышленных масштабах. С 1960-х по 1990-е эти овощи из Суздаля наполняли рынки всех ближайших городов и даже добирались до Заполярья!
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале
Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале
Предприимчивые суздальцы сделали эту культуру брендом города. Для сладкоежек-гурманов предлагаются огурцы, вымоченные в сахаре, а также уникальное варенье. Секретами выбора овощей для этого необычного лакомства поделятся местные фермеры, которые по выходным собираются на главной площади города перед Гостиным двором.