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Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
02:51 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/sladosti-1889504212.html
Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями
Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями - РИА Новости, 15.08.2023
Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России, известных необычными... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:51
2023-08-15T02:51
туризм
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туризм
туристы
самара
владивосток
высшая школа экономики (вшэ)
тула
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России, известных необычными сладостями.Болгар: чак-чакБолгар — сказочный городок недалеко от Казани. Местные жители говорят, что самый вкусный чак-чак на натуральном меду можно отведать только здесь.Недавно в Болгаре открылся современный музей, посвященный истории Волжской Булгарии, с панорамными видами на Волгу со смотровых площадок. Там же расположена жемчужина Татарстана — Белая мечеть, архитектурный ансамбль из белого мрамора.Историки сходятся во мнении, что традиционный чак-чак достался Татарстану в наследство от Волжской Булгарии, одного из самых развитых древних государств в Среднем Поволжье. Легенда гласит: хан приказал придумать необычное сладкое блюдо к свадебному столу своего сына. Отличилась жена одного пастуха — она принесла лапшу из муки и яиц, политую медом. По преданию, правитель прослезился от радости и пожелал отпрыску, чтобы его семейные отношения были такими же крепкими, как кусочки чак-чака. Сегодня это — традиционное лакомство на татарских свадьбах.Петрозаводск: калиткаТрадиционные карельские калитки – это небольшие открытые пирожки из пресного ржаного теста с различными начинками: как сладкими, ягодными, так и с творогом и даже с кашей. По одной из версий, название "калитка" произошло от карельского глагола kalitat или kalittoa, что значит "намазывать". В старину хозяйки готовили это угощение каждое воскресенье, кроме Пасхи. Им же встречали гостей. У разных народностей они различаются по форме: у вепсов — круглые, у карелов — лодочкой.Если поедете в Карелию на фирменном составе, обязательно зайдите в вагон-ресторан. Там переносишься в царский поезд начала XX века — такая атмосфера царит среди негромких разговоров под стук колес. Уже здесь можно попробовать калитки с несколькими вкусами. Самара: конфетный райСамара известна не только архитектурными памятниками модерна, но и своими конфетами. Тут работает несколько крупных фабрик, и каждая славится своей продукцией. "Самарский кондитер" предлагает лучшие в городе фрукты в шоколаде, в "Вечерней Самаре" знатоки советуют попробовать грильяж, "Волжские зори" отличаются нежным пралине, фабрика "Мир" запомнится любителям сливочной помадки. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция самой знаменитой шоколадной фабрики Самары — "Россия".Стоит посетить экскурсию по производственным цехам. Кондитеры покажут процесс обжарки какао-бобов. Огромные чаны с нугой, метровые пласты начинки для батончиков, конвейеры со стройными рядами будущих конфет — промышленные масштабы завораживают. Не менее интересна упаковка всем известных наборов "Ассорти". Это ручной труд, где каждый специалист укладывает в коробку только один вид конфет, за который отвечает.Владивосток: шоколад с морским гребешкомСамая известная с советских времен конфетная фабрика Дальнего Востока — Владивостокская кондитерская — изначально была основана, чтобы производить макароны. Но уже через год, в 1907, переориентировалась на конфеты. Она считается прародительницей легендарного десерта "Птичье молоко": именно здесь в 1967 году разработали самую удачную рецептуру и технологию производства.Сейчас фабрика называется "Приморский кондитер" и выпускает более 400 наименований конфет. Для любителей экзотики предлагается шоколад с морским гребешком, с морским ежом и ламинарией. Пробовать такой лучше всего на побережье во Владивостоке. В подарок близким можно привезти набор с разными вкусами: "Остров Русский", "Сахалин" и другие. Жители Владивостока также рекомендуют торты местных производителей.Тула: печатные пряникиПервое упоминание именно о тульском прянике датируется 1685 годом, но известно что и раньше эти кондитерские изделия делали в разных российских городах и деревнях. Тогда их называли "медовым хлебом" — вместо дорого сахара для приготовления использовали мед. Слово "пряник" вошло в обиход, когда в тесто стали добавлять пряности — кориандр, перец, ваниль. В Туле искусство печатания этого десерта просто довели до совершенства.Современные 3D-технологии значительно упростили изготовление форм. Раньше же резчик вручную создавал каждую из дерева — нужно было вырезать узор в зеркальном отображении, да еще достаточно крупным, чтобы тесто не застряло и декор "считался"в готовом изделии. Самым знаменитым стал двухпудовый (это почти 33 килограмма) пряник тульского мастера Василия Гречихина, удостоившийся Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1889 года.Суздаль: варенье из огурцовСуздаль с 1024 года славится своими монастырями, резными наличниками, завораживающими пейзажами русской природы. Кроме того, известен и легендарный суздальский огурец, который выращивается в промышленных масштабах. С 1960-х по 1990-е эти овощи из Суздаля наполняли рынки всех ближайших городов и даже добирались до Заполярья!Предприимчивые суздальцы сделали эту культуру брендом города. Для сладкоежек-гурманов предлагаются огурцы, вымоченные в сахаре, а также уникальное варенье. Секретами выбора овощей для этого необычного лакомства поделятся местные фермеры, которые по выходным собираются на главной площади города перед Гостиным двором.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Самара, Владивосток, Высшая школа экономики (ВШЭ), Тула, Болгар, Суздаль, Петрозаводск, Еда - Туризм, Достопримечательности, отдых в России
Названы шесть городов России с самыми вкусными сладостями

Эксперты назвали шесть городов России, где делают самые известные сладости

© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ruПамятник тульскому прянику в Туле
Памятник тульскому прянику в Туле - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Depositphotos.com / koromelena.yandex.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме назвали шесть городов России, известных необычными сладостями.

Болгар: чак-чак

Болгар — сказочный городок недалеко от Казани. Местные жители говорят, что самый вкусный чак-чак на натуральном меду можно отведать только здесь.
Недавно в Болгаре открылся современный музей, посвященный истории Волжской Булгарии, с панорамными видами на Волгу со смотровых площадок. Там же расположена жемчужина Татарстана — Белая мечеть, архитектурный ансамбль из белого мрамора.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСоборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в Болгаре
Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в Болгаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Соборная Ак-мечеть (Белая мечеть) в Болгаре
Историки сходятся во мнении, что традиционный чак-чак достался Татарстану в наследство от Волжской Булгарии, одного из самых развитых древних государств в Среднем Поволжье.
Легенда гласит: хан приказал придумать необычное сладкое блюдо к свадебному столу своего сына. Отличилась жена одного пастуха — она принесла лапшу из муки и яиц, политую медом. По преданию, правитель прослезился от радости и пожелал отпрыску, чтобы его семейные отношения были такими же крепкими, как кусочки чак-чака. Сегодня это — традиционное лакомство на татарских свадьбах.
© iStock.com / Svetlana EvgrafovaЧак-чак
Чак-чак - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© iStock.com / Svetlana Evgrafova
Чак-чак

Петрозаводск: калитка

Традиционные карельские калитки – это небольшие открытые пирожки из пресного ржаного теста с различными начинками: как сладкими, ягодными, так и с творогом и даже с кашей.
По одной из версий, название "калитка" произошло от карельского глагола kalitat или kalittoa, что значит "намазывать". В старину хозяйки готовили это угощение каждое воскресенье, кроме Пасхи. Им же встречали гостей. У разных народностей они различаются по форме: у вепсов — круглые, у карелов — лодочкой.
CC0 / / Калитка с рисом
Калитка с рисом - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
CC0 / /
Калитка с рисом
Если поедете в Карелию на фирменном составе, обязательно зайдите в вагон-ресторан. Там переносишься в царский поезд начала XX века — такая атмосфера царит среди негромких разговоров под стук колес. Уже здесь можно попробовать калитки с несколькими вкусами.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкДвухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске
Двухэтажный поезд Карелия на перроне вокзала в Петрозаводске - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Двухэтажный поезд "Карелия" на перроне вокзала в Петрозаводске

Самара: конфетный рай

Самара известна не только архитектурными памятниками модерна, но и своими конфетами. Тут работает несколько крупных фабрик, и каждая славится своей продукцией.
"Самарский кондитер" предлагает лучшие в городе фрукты в шоколаде, в "Вечерней Самаре" знатоки советуют попробовать грильяж, "Волжские зори" отличаются нежным пралине, фабрика "Мир" запомнится любителям сливочной помадки. Шоколад "Россия — щедрая душа" и конфеты "Родные просторы" знают везде. Это продукция самой знаменитой шоколадной фабрики Самары — "Россия".
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкРабота кондитерской фабрики "Россия" в Самаре
Работа кондитерской фабрики Россия в Самаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Работа кондитерской фабрики "Россия" в Самаре
Стоит посетить экскурсию по производственным цехам. Кондитеры покажут процесс обжарки какао-бобов. Огромные чаны с нугой, метровые пласты начинки для батончиков, конвейеры со стройными рядами будущих конфет — промышленные масштабы завораживают.
Не менее интересна упаковка всем известных наборов "Ассорти". Это ручной труд, где каждый специалист укладывает в коробку только один вид конфет, за который отвечает.
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре

Владивосток: шоколад с морским гребешком

Самая известная с советских времен конфетная фабрика Дальнего Востока — Владивостокская кондитерская — изначально была основана, чтобы производить макароны. Но уже через год, в 1907, переориентировалась на конфеты. Она считается прародительницей легендарного десерта "Птичье молоко": именно здесь в 1967 году разработали самую удачную рецептуру и технологию производства.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонфеты "Приморские" фабрики "Приморский кондитер"
Конфеты Приморские фабрики Приморский кондитер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Конфеты "Приморские" фабрики "Приморский кондитер"
Сейчас фабрика называется "Приморский кондитер" и выпускает более 400 наименований конфет. Для любителей экзотики предлагается шоколад с морским гребешком, с морским ежом и ламинарией. Пробовать такой лучше всего на побережье во Владивостоке.
В подарок близким можно привезти набор с разными вкусами: "Остров Русский", "Сахалин" и другие. Жители Владивостока также рекомендуют торты местных производителей.
© РИА Новости / Геннадий ШишкинФирменный магазин на территории фабрики "Приморский кондитер"
Фирменный магазин на территории фабрики Приморский кондитер - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Фирменный магазин на территории фабрики "Приморский кондитер"

Тула: печатные пряники

Первое упоминание именно о тульском прянике датируется 1685 годом, но известно что и раньше эти кондитерские изделия делали в разных российских городах и деревнях. Тогда их называли "медовым хлебом" — вместо дорого сахара для приготовления использовали мед.
Слово "пряник" вошло в обиход, когда в тесто стали добавлять пряности — кориандр, перец, ваниль. В Туле искусство печатания этого десерта просто довели до совершенства.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы
Тульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тульские пряники на прилавке в одном из сувенирных магазинов Тулы
Современные 3D-технологии значительно упростили изготовление форм. Раньше же резчик вручную создавал каждую из дерева — нужно было вырезать узор в зеркальном отображении, да еще достаточно крупным, чтобы тесто не застряло и декор "считался"в готовом изделии.
Самым знаменитым стал двухпудовый (это почти 33 килограмма) пряник тульского мастера Василия Гречихина, удостоившийся Гран-при на Всемирной выставке в Париже 1889 года.

Суздаль: варенье из огурцов

Суздаль с 1024 года славится своими монастырями, резными наличниками, завораживающими пейзажами русской природы.
Кроме того, известен и легендарный суздальский огурец, который выращивается в промышленных масштабах. С 1960-х по 1990-е эти овощи из Суздаля наполняли рынки всех ближайших городов и даже добирались до Заполярья!
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале
Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Участница ежегодного традиционного Праздника огурца в Суздале
Предприимчивые суздальцы сделали эту культуру брендом города. Для сладкоежек-гурманов предлагаются огурцы, вымоченные в сахаре, а также уникальное варенье. Секретами выбора овощей для этого необычного лакомства поделятся местные фермеры, которые по выходным собираются на главной площади города перед Гостиным двором.
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