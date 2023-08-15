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"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+" - РИА Новости, 15.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:16 15.08.2023 (обновлено: 13:59 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/shtraf-1890185288.html
"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+"
"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+" - РИА Новости, 15.08.2023
"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+"
Замоскворецкий суд Москвы второй раз за день оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:16
2023-08-15T13:59
культура
кинопоиск
новости культуры
москва
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы второй раз за день оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить "КиноПоиск" административное наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей", - огласила решение судья Елена Коробченко.Первый протокол был составлен за распространение среди несовершеннолетних сведений о ЛГБТ-отношениях в фильмах "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без маркировки "18+", по нему ранее сегодня Замоскворецкий суд столицы оштрафовал сервис на миллион рублей.Второй протокол – за показ фильмов "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без соответствующего возрастного знака.Представители "КиноПоиска" считают, что в действиях онлайн-кинотеатра отсутствует состав правонарушения – в протоколах нет доказательств, что с фильмами знакомились несовершеннолетние.Как сообщили РИА Новости в компании, они планируют обжаловать решение суда. По словам представителя сервиса, они "заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений". Кроме того, возрастной рейтинг определяет не сам сервис, его ставят на основе выданных Минкультом прокатных удостоверений и мнения производителей фильмов, сетовали юристы сервиса.Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе фильмов "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда".Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов до четырех миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
https://ria.ru/20230814/megafon-1889985747.html
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кинопоиск, новости культуры, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Кинопоиск, Новости культуры, Москва, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+"

"Кинопоиск" снова оштрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкран смартфона с изображение сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск"
Экран смартфона с изображение сайта интернет-сервиса о кино Кинопоиск - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы второй раз за день оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить "КиноПоиск" административное наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей", - огласила решение судья Елена Коробченко.
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Мегафон" оштрафовали за ЛГБТ-сцены в фильме без плашки "18+"
14 августа, 15:20
Первый протокол был составлен за распространение среди несовершеннолетних сведений о ЛГБТ-отношениях в фильмах "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без маркировки "18+", по нему ранее сегодня Замоскворецкий суд столицы оштрафовал сервис на миллион рублей.
Второй протокол – за показ фильмов "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без соответствующего возрастного знака.
Представители "КиноПоиска" считают, что в действиях онлайн-кинотеатра отсутствует состав правонарушения – в протоколах нет доказательств, что с фильмами знакомились несовершеннолетние.
Как сообщили РИА Новости в компании, они планируют обжаловать решение суда. По словам представителя сервиса, они "заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений".
Кроме того, возрастной рейтинг определяет не сам сервис, его ставят на основе выданных Минкультом прокатных удостоверений и мнения производителей фильмов, сетовали юристы сервиса.
Приложение на телевизоре российского стримингового сервиса OKKO - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "ОККО" за распространение ЛГБТ-пропаганды
4 августа, 13:15
Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе фильмов "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда".
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов до четырех миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
Сайт онлайн-кинотеатра IVI - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр "Иви" за отсутствие маркировки "18+"
13 июля, 13:10
 
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