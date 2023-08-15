https://ria.ru/20230815/shtraf-1890185288.html

"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+"

"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+" - РИА Новости, 15.08.2023

"Кинопоиск" второй раз за день оштрафовали за отсутствие плашки "18+"

Замоскворецкий суд Москвы второй раз за день оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:16

2023-08-15T13:16

2023-08-15T13:59

культура

кинопоиск

новости культуры

москва

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы второй раз за день оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за показ ряда фильмов с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить "КиноПоиск" административное наказание в виде штрафа в размере один миллион рублей", - огласила решение судья Елена Коробченко.Первый протокол был составлен за распространение среди несовершеннолетних сведений о ЛГБТ-отношениях в фильмах "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без маркировки "18+", по нему ранее сегодня Замоскворецкий суд столицы оштрафовал сервис на миллион рублей.Второй протокол – за показ фильмов "Римские расставания" и "Зильс-Мария" без соответствующего возрастного знака.Представители "КиноПоиска" считают, что в действиях онлайн-кинотеатра отсутствует состав правонарушения – в протоколах нет доказательств, что с фильмами знакомились несовершеннолетние.Как сообщили РИА Новости в компании, они планируют обжаловать решение суда. По словам представителя сервиса, они "заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений". Кроме того, возрастной рейтинг определяет не сам сервис, его ставят на основе выданных Минкультом прокатных удостоверений и мнения производителей фильмов, сетовали юристы сервиса.Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе фильмов "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда".Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов до четырех миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230814/megafon-1889985747.html

https://ria.ru/20230804/okko-1888164134.html

https://ria.ru/20230713/shtraf-1883950781.html

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кинопоиск, новости культуры, москва, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)