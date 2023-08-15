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Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России - РИА Новости, 15.08.2023
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02:54 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/shtorm-1890095086.html
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России - РИА Новости, 15.08.2023
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России
Нарушения в энергоснабжении населенных пунктов и сбои в работе транспорта прогнозируются на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:54
2023-08-15T02:54
россия
хабаровский край
внии гочс
дальний восток
сзфо
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нарушения в энергоснабжении населенных пунктов и сбои в работе транспорта прогнозируются на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов страны из-за штормового ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов в связи с порывами ветра до 25 метров в секунду и выпадением до 65 миллиметров осадков прогнозируется на территории Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской автономной, Амурской и Мурманской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
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россия
хабаровский край
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россия, хабаровский край, внии гочс, дальний восток, сзфо
Россия, Хабаровский край, ВНИИ ГОЧС, Дальний Восток, СЗФО
Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России

ВНИИ ГОЧС: ливни могут нарушить жизнеобеспечение части Дальнего Востока и СЗФО

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрохожий на подтопленной улице
Прохожий на подтопленной улице - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прохожий на подтопленной улице. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нарушения в энергоснабжении населенных пунктов и сбои в работе транспорта прогнозируются на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов страны из-за штормового ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов в связи с порывами ветра до 25 метров в секунду и выпадением до 65 миллиметров осадков прогнозируется на территории Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской автономной, Амурской и Мурманской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые института отмечают, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.
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02:48
 
РоссияХабаровский крайВНИИ ГОЧСДальний ВостокСЗФО
 
 
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