https://ria.ru/20230815/shtorm-1890095086.html

Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России

Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России - РИА Новости, 15.08.2023

Ливни могут нарушить жизнеобеспечение ряда регионов России

Нарушения в энергоснабжении населенных пунктов и сбои в работе транспорта прогнозируются на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:54

2023-08-15T02:54

2023-08-15T02:54

россия

хабаровский край

внии гочс

дальний восток

сзфо

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нарушения в энергоснабжении населенных пунктов и сбои в работе транспорта прогнозируются на этой неделе на территории пяти регионов Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов страны из-за штормового ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Ограничение транспортного сообщения и нарушение энергоснабжения населенных пунктов в связи с порывами ветра до 25 метров в секунду и выпадением до 65 миллиметров осадков прогнозируется на территории Приморского и Хабаровского краёв, Еврейской автономной, Амурской и Мурманской областей", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам.

https://ria.ru/20230815/shtorm-1890094809.html

россия

хабаровский край

дальний восток

сзфо

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россия, хабаровский край, внии гочс, дальний восток, сзфо