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Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье - РИА Новости, 15.08.2023
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Штормовое предупреждение объявлено из-за подхода тайфуна LAN к Приморью, уже серьезно пострадавшему от вихря "Ханун", сообщает Примгидромет. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:48
2023-08-15T02:48
2023-08-15T02:48
происшествия
тернейский район
японское море
хоккайдо
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено из-за подхода тайфуна LAN к Приморью, уже серьезно пострадавшему от вихря "Ханун", сообщает Примгидромет. "В результате возможного обострения полярного фронта при его взаимодействии с тайфуном 17 августа в Ольгинском, Кавалеровском, Дальнегорском и Тернейском районах может выпасть от 100 миллиметров осадков со всеми вытекающими последствиями. Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов. Соответствующее штормовое предупреждение распространяется", - приводятся слова главы Примгидромета Бориса Кубая. Ранее он сообщал, что 17 августа над Японским морем по направлению к острову Хоккайдо станет смещаться тайфун LAN, траектория вихря пройдет юго-восточнее Приморья. Под влиянием его западной периферии на востоке края возможны сильные дожди, отмечал синоптик. Тайфун "Ханун" и полярный фронт ранее принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю.
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происшествия, тернейский район, японское море, хоккайдо, примгидромет
Происшествия, Тернейский район, Японское море, Хоккайдо, Примгидромет
Штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье
Примгидромет: штормовое предупреждение из-за тайфуна объявлено в Приморье