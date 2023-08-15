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Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения" - РИА Новости, 15.08.2023
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15:35 15.08.2023 (обновлено: 15:44 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/servis-1890223705.html
Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения"
Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения" - РИА Новости, 15.08.2023
Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения"
РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:35
2023-08-15T15:44
россия
министерство финансов сша
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании "Передовые Платежные Решения" (ППР), которая является технологическим оператором сервисов для бизнеса, у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc, сообщает пресс-служба ООО "ППР". Информация о выходе из российского бизнеса появилась на сайте FLEETCOR.Как отметили в компании, ранее стороны получили соответствующие разрешения ФАС России, правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ и лицензию управления по контролю над иностранными активами Минфина США."В результате сделки ООО "ППР", включая дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии на рынке корпоративных услуг", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, группа "ППР" является независимым игроком на российском рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей. Продуктовая линейка компании включает в себя решения для бизнеса: предоставление партнерам доступа к собственной эквайринговой сети, оплата топлива и иных услуг, в том числе в смежных сегментах корпоративных затрат. Клиентами являются более 70 тысяч юридических лиц и ИП. Число сотрудников составляет более 600 человек.Kismet Capital Group планирует развивать группу "Передовые Платежные Решения" в качестве самостоятельного актива, полностью отвечающего инвестиционной стратегии фонда, уточняется в пресс-релизе.
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россия
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
россия, министерство финансов сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Министерство финансов США, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)

Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения"

© iStock.com / ridvan_celikМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© iStock.com / ridvan_celik
Мужчина подписывает документы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании "Передовые Платежные Решения" (ППР), которая является технологическим оператором сервисов для бизнеса, у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc, сообщает пресс-служба ООО "ППР". Информация о выходе из российского бизнеса появилась на сайте FLEETCOR.
Как отметили в компании, ранее стороны получили соответствующие разрешения ФАС России, правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ и лицензию управления по контролю над иностранными активами Минфина США.
Генеральный директор ГК РТК-Солар Игорь Ляпунов
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"В результате сделки ООО "ППР", включая дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии на рынке корпоративных услуг", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, группа "ППР" является независимым игроком на российском рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей. Продуктовая линейка компании включает в себя решения для бизнеса: предоставление партнерам доступа к собственной эквайринговой сети, оплата топлива и иных услуг, в том числе в смежных сегментах корпоративных затрат. Клиентами являются более 70 тысяч юридических лиц и ИП. Число сотрудников составляет более 600 человек.
Kismet Capital Group планирует развивать группу "Передовые Платежные Решения" в качестве самостоятельного актива, полностью отвечающего инвестиционной стратегии фонда, уточняется в пресс-релизе.
 
РоссияМинистерство финансов СШАФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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