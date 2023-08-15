https://ria.ru/20230815/servis-1890223705.html

Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения"

Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения" - РИА Новости, 15.08.2023

Kismet Capital Group стала собственником ООО "Передовые Платежные Решения"

РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:35

2023-08-15T15:35

2023-08-15T15:44

россия

министерство финансов сша

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании "Передовые Платежные Решения" (ППР), которая является технологическим оператором сервисов для бизнеса, у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc, сообщает пресс-служба ООО "ППР". Информация о выходе из российского бизнеса появилась на сайте FLEETCOR.Как отметили в компании, ранее стороны получили соответствующие разрешения ФАС России, правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ и лицензию управления по контролю над иностранными активами Минфина США."В результате сделки ООО "ППР", включая дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии на рынке корпоративных услуг", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, группа "ППР" является независимым игроком на российском рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей. Продуктовая линейка компании включает в себя решения для бизнеса: предоставление партнерам доступа к собственной эквайринговой сети, оплата топлива и иных услуг, в том числе в смежных сегментах корпоративных затрат. Клиентами являются более 70 тысяч юридических лиц и ИП. Число сотрудников составляет более 600 человек.Kismet Capital Group планирует развивать группу "Передовые Платежные Решения" в качестве самостоятельного актива, полностью отвечающего инвестиционной стратегии фонда, уточняется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20230617/lyapunov-1878857296.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, министерство финансов сша, федеральная антимонопольная служба (фас россии)