https://ria.ru/20230815/sertifikat-1890102747.html
Red Wings предоставит пассажирам ряда своих рейсов сертификат на полет
Red Wings предоставит пассажирам ряда своих рейсов сертификат на полет - РИА Новости, 15.08.2023
Red Wings предоставит пассажирам ряда своих рейсов сертификат на полет
Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:23
2023-08-15T06:23
2023-08-15T06:23
екатеринбург
анталья (провинция)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале компании. Вечером в понедельник Росавиация сообщала, что авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту. Задержки нескольких рейсов, как сообщали в ведомстве, были связаны с технеисправностью двух бортов перевозчика. "Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ3062 от 12.08.23, WZ3061 от 13.08.23, WZ3072 от 13.08.23, WZ3071 от 14.08.23, WZ3062 от 14.08.23 и WZ3061 от 14.08.23 сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав", - говорится в сообщении. Также в тексте отмечается, что компания приносит свои извинения за допущенные задержки рейсов.
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екатеринбург, анталья (провинция), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Екатеринбург, Анталья (провинция), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Red Wings предоставит пассажирам ряда своих рейсов сертификат на полет
Red Wings предоставит пассажирам задержанных рейсов сертификат на полет
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Авиакомпания Red Wings предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга, соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале
компании.
Вечером в понедельник Росавиация сообщала, что авиакомпания "Икар" доставила из Екатеринбурга в Анталью около 400 пассажиров задержанных рейсов Red Wings и 429 перевезет по обратному маршруту. Задержки нескольких рейсов, как сообщали в ведомстве, были связаны с технеисправностью двух бортов перевозчика.
"Благодарим вас за понимание и терпение и информируем о решении предоставить всем пассажирам рейсов WZ3062 от 12.08.23, WZ3061 от 13.08.23, WZ3072 от 13.08.23, WZ3071 от 14.08.23, WZ3062 от 14.08.23 и WZ3061 от 14.08.23 сертификат сроком на один год на право бесплатного полета по любому региональному направлению авиакомпании Red Wings с вылетом из Екатеринбурга. В ближайшее время он будет выдан каждому пассажиру вышеуказанных рейсов, независимо от возможных дополнительных действий по защите нарушенных прав", - говорится в сообщении.
Также в тексте отмечается, что компания приносит свои извинения за допущенные задержки рейсов.
Роспотребнадзор поможет пассажирам задержанных рейсов Red Wings