https://ria.ru/20230815/scalp-1890230255.html

Российские ПВО перехватили четыре ракеты SCALP

Российские ПВО перехватили четыре ракеты SCALP - РИА Новости, 15.08.2023

Российские ПВО перехватили четыре ракеты SCALP

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО "Ураган", сообщили во вторник в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:30

2023-08-15T15:30

2023-08-15T16:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

франция

лисичанск

украина

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 25 украинских беспилотников, четыре крылатые ракеты SCALP-EG и два снаряда РСЗО "Ураган", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган". Также за сутки уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Сватово Луганской народной республики, Волноваха, Горловка, Макеевка Донецкой народной республики и Токмак Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации были уничтожены 458 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5761 беспилотный летательный аппарат, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 893 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 12 246 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889997854.html

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франция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, франция, лисичанск, украина