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Пассажиры задержанного рейса Red Wings прилетели в Екатеринбург - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
14:12 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/reys-1890200422.html
Пассажиры задержанного рейса Red Wings прилетели в Екатеринбург
Пассажиры задержанного рейса Red Wings прилетели в Екатеринбург - РИА Новости, 15.08.2023
Пассажиры задержанного рейса Red Wings прилетели в Екатеринбург
Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург, задержанного с 12 августа, прибыли в Екатеринбург во вторник утром, сообщила РИА Новости одна... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:12
2023-08-15T14:12
туризм
екатеринбург
анталья (провинция)
новости - туризм
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СТАМБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург, задержанного с 12 августа, прибыли в Екатеринбург во вторник утром, сообщила РИА Новости одна из туристок. Изначально вылет рейса WZ3062 с турецкого курорта в Екатеринбург был запланирован на 21.30 12 августа. "Автобусы нас забрали из отеля в Анталье в 20.00 (время совпадает с мск - ред.), уже долетели в Екатеринбург в 7.00 (5.00 мск - ред.)", - сообщила туристка, отпуск которой затянулся более чем на трое суток. Рейс EO-3282 выполнила авиакомпания Икар, самолет приземлился в аэропорту "Кольцово" в 6.48, следует из данных на табло воздушной гавани. Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом. Red Wings ранее заявила, что предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.
https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html
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екатеринбург, анталья (провинция), новости - туризм
Туризм, Екатеринбург, Анталья (провинция), Новости - Туризм
Пассажиры задержанного рейса Red Wings прилетели в Екатеринбург

Застрявшие в Анталье пассажиры рейса Red Wings вернулись в Екатеринбург

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самолет авиакомпании Red Wings. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Пассажиры рейса авиакомпании Red Wings из Антальи в Екатеринбург, задержанного с 12 августа, прибыли в Екатеринбург во вторник утром, сообщила РИА Новости одна из туристок.
Изначально вылет рейса WZ3062 с турецкого курорта в Екатеринбург был запланирован на 21.30 12 августа.
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"Автобусы нас забрали из отеля в Анталье в 20.00 (время совпадает с мск - ред.), уже долетели в Екатеринбург в 7.00 (5.00 мск - ред.)", - сообщила туристка, отпуск которой затянулся более чем на трое суток.
Рейс EO-3282 выполнила авиакомпания Икар, самолет приземлился в аэропорту "Кольцово" в 6.48, следует из данных на табло воздушной гавани.
Перевозчик последние дни задержал несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Ситуацию компания объяснила выходом из строя сразу двух самолетов. Red Wings провела переговоры со сторонними авиаперевозчиками и договорилась о помощи с вывозом пассажиров с авиакомпанией "Икар". Ее борт в понедельник уже занялся перевозкой пассажиров между Антальей и Екатеринбургом.
Red Wings ранее заявила, что предоставит пассажирам ряда своих задержанных рейсов сертификат на бесплатный полет по любому региональному направлению авиакомпании с вылетом из Екатеринбурга.
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