США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины
В США признали, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины
Американские корабли в Черном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. У США нет в Черном море ресурсов, необходимых для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Относительно того, что происходит в Черном море - у США там нет действующих активов", - сообщила она журналистам на вопрос о возможном содействии Киеву со стороны Вашингтона в вывозе зерна.
Сингх добавила, что Штаты по различным каналам продолжают призывать Москву вернуться к черноморской зерновой инициативе для предотвращения голода в других странах.
Представители прессы ранее неоднократно интересовались у американской администрации возможностью привлечения военных кораблей для защиты украинских судов при вывозе зерна по Черному морю, однако власти США традиционно заявляют об отказе от подобных шагов с целью "избежать эскалации конфликта".
Во вторник газета Wall Street Journal сообщила о том, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По данным газеты, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. Далее продукт будет "отправлен в другие пункты назначения", хоть такой маршрут и является медленным и дорогостоящим.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.