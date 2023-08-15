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США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 15.08.2023
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22:50 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html
США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины
США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины - РИА Новости, 15.08.2023
США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины
У США нет в Черном море ресурсов, необходимых для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявила во вторник заместитель официального представителя... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T22:50
2023-08-15T22:50
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. У США нет в Черном море ресурсов, необходимых для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Относительно того, что происходит в Черном море - у США там нет действующих активов", - сообщила она журналистам на вопрос о возможном содействии Киеву со стороны Вашингтона в вывозе зерна. Сингх добавила, что Штаты по различным каналам продолжают призывать Москву вернуться к черноморской зерновой инициативе для предотвращения голода в других странах. Представители прессы ранее неоднократно интересовались у американской администрации возможностью привлечения военных кораблей для защиты украинских судов при вывозе зерна по Черному морю, однако власти США традиционно заявляют об отказе от подобных шагов с целью "избежать эскалации конфликта". Во вторник газета Wall Street Journal сообщила о том, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По данным газеты, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. Далее продукт будет "отправлен в другие пункты назначения", хоть такой маршрут и является медленным и дорогостоящим. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230815/eksport-1890304610.html
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цены на нефть, сша, черное море, украина, владимир путин, пентагон, оон
Цены на нефть, США, Черное море, Украина, Владимир Путин, Пентагон, ООН
США заявили, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины

В США признали, что не имеют ресурсов в Черном море для вывоза зерна с Украины

© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth FleetАмериканские корабли в Черном море
Американские корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet
Американские корабли в Черном море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. У США нет в Черном море ресурсов, необходимых для содействия вывозу зерна с территории Украины, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Относительно того, что происходит в Черном море - у США там нет действующих активов", - сообщила она журналистам на вопрос о возможном содействии Киеву со стороны Вашингтона в вывозе зерна.
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Сингх добавила, что Штаты по различным каналам продолжают призывать Москву вернуться к черноморской зерновой инициативе для предотвращения голода в других странах.
Представители прессы ранее неоднократно интересовались у американской администрации возможностью привлечения военных кораблей для защиты украинских судов при вывозе зерна по Черному морю, однако власти США традиционно заявляют об отказе от подобных шагов с целью "избежать эскалации конфликта".
Во вторник газета Wall Street Journal сообщила о том, что США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки. По данным газеты, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. Далее продукт будет "отправлен в другие пункты назначения", хоть такой маршрут и является медленным и дорогостоящим.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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