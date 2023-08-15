https://ria.ru/20230815/reshenie-1890300646.html

Партия "Зеленых" в ФРГ потребовала быстрого решения по ракетам Taurus

Партия "Зеленых" в ФРГ потребовала быстрого решения по ракетам Taurus - РИА Новости, 15.08.2023

Партия "Зеленых" в ФРГ потребовала быстрого решения по ракетам Taurus

Лидер партии "Зеленые" (входит в правительственную коалицию) в Германии Омид Нурипур призвал правительство ФРГ принять скорейшее решение о поставках крылатых... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T20:43

2023-08-15T20:43

2023-08-15T20:43

украина

олаф шольц

нато

хдс/хсс

сергей лавров

германия

россия

ральф штегнер

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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Лидер партии "Зеленые" (входит в правительственную коалицию) в Германии Омид Нурипур призвал правительство ФРГ принять скорейшее решение о поставках крылатых ракет Taurus Украине. "Украина остро нуждается в дополнительных военных ресурсах, в том числе в крылатых ракетах Taurus. Поэтому решение о поставках из Германии должно быть принято быстро", - заявил он в интервью немецкой газете Tagesspiegel. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что правительство Германии ведет переговоры с европейской компанией по производству ракетных систем MBDA о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Новостной портал T-online со ссылкой на источники в правящей партии СДПГ ранее сообщал, что Берлин в ближайшее время обнародует своё решение по поставкам ракет дальнего действия Taurus Украине. В правительстве ФРГ уже несколько раз давали понять, что поставки данных ракет Киеву не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнёрами по НАТО и США. Главным спорным пунктом поставок Taurus является дальность действия ракет, составляющая 500 километров, что нарушало бы принцип Германии не поставлять оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось в данном контексте, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно изданию Spiegel, именно этот вопрос интересует на данный момент канцлера Олафа Шольца, и поэтому якобы ведутся переговоры с представителями военной промышленности. Ранее член комитета по международным делам бундестага Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил в интервью Süddeutsche Zeitung, что необходима охватывающая большинство партий парламентская инициатива для того, чтобы усилить давление на Шольца в этом вопросе. В то же время, его однопартиец и депутат Ральф Штегнер заявлял, что приверженцы быстрого решения конфликта на Украине путем поставок оружия со все более дальним радиусом действия во многом ошиблись, так как конфликт лишь затянулся. Согласно недавнему исследованию Forsa, две трети населения Германии выступают против поставки этих ракет Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230815/pvo-1890237371.html

https://ria.ru/20230815/rakety-1890093928.html

https://ria.ru/20230814/rakety-1890086063.html

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украина, олаф шольц, нато, хдс/хсс, сергей лавров, германия, россия, ральф штегнер