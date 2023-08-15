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Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент - РИА Новости, 15.08.2023
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11:47 15.08.2023 (обновлено: 16:36 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/reddit-1890159671.html
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент - РИА Новости, 15.08.2023
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент
Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:47
2023-08-15T16:36
россия
москва
wikipedia
reddit
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. &quot;Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей&quot;, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга. Этот же суд во вторник днем рассмотрит очередной протокол против фонда Wikimedia (оператор "Википедии") за неудаление запрещенного контента.* Организация, запрещенная в России.
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россия, москва, wikipedia, reddit, происшествия
Россия, Москва, Wikipedia, Reddit, Происшествия
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент

Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ-контент на два миллиона рублей

© Фото : Unsplash / John SchnobrichНоутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Unsplash / John Schnobrich
Ноутбук. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«

"Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга.
Этот же суд во вторник днем рассмотрит очередной протокол против фонда Wikimedia (оператор "Википедии") за неудаление запрещенного контента.
* Организация, запрещенная в России.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО
3 августа, 13:52
 
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