https://ria.ru/20230815/reddit-1890159671.html

Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент

Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент - РИА Новости, 15.08.2023

Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент

Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:47

2023-08-15T11:47

2023-08-15T16:36

россия

москва

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга. Этот же суд во вторник днем рассмотрит очередной протокол против фонда Wikimedia (оператор "Википедии") за неудаление запрещенного контента.* Организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230803/feyki-1887959159.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, wikipedia, reddit, происшествия