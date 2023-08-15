https://ria.ru/20230815/reddit-1890159671.html
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент - РИА Новости, 15.08.2023
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент
Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:47
2023-08-15T11:47
2023-08-15T16:36
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reddit
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга. Этот же суд во вторник днем рассмотрит очередной протокол против фонда Wikimedia (оператор "Википедии") за неудаление запрещенного контента.* Организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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россия, москва, wikipedia, reddit, происшествия
Россия, Москва, Wikipedia, Reddit, Происшествия
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ-контент на два миллиона рублей
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы впервые оштрафовал интернет-форум Reddit за неудаление контента о запрещенной в России тюремной организации АУЕ* и фейков о спецоперации, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Reddit Inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.41 КоАП, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Как указано на сайте, Reddit состоит из тысячи сообществ, пользователи сами могут публиковать тексты, видео и картинки, а также комментировать контент друг друга.
Этот же суд во вторник днем рассмотрит очередной протокол против фонда Wikimedia (оператор "Википедии
") за неудаление запрещенного контента.
* Организация, запрещенная в России.
Суд оштрафовал "Википедию" за неудаление фейков об СВО