https://ria.ru/20230815/razvedka-1890242463.html

США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ

США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023

США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ

Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая, в 2023 году совершено 77 вылетов, что уже больше, чем за весь 2022-й,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:23

2023-08-15T16:23

2023-08-15T16:23

сша

россия

китай

игорь костюков (генштаб)

главное разведывательное управление рф

безопасность

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая, в 2023 году совершено 77 вылетов, что уже больше, чем за весь 2022-й, заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершенно 77 самолетных вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20%, до 920 вылетов в год.

https://ria.ru/20230504/samolet-1869749298.html

сша

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, китай, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф, безопасность