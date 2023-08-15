https://ria.ru/20230815/razvedka-1890242463.html
США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ
США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023
США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ
Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая, в 2023 году совершено 77 вылетов, что уже больше, чем за весь 2022-й,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:23
2023-08-15T16:23
2023-08-15T16:23
сша
россия
китай
игорь костюков (генштаб)
главное разведывательное управление рф
безопасность
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая, в 2023 году совершено 77 вылетов, что уже больше, чем за весь 2022-й, заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершенно 77 самолетных вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20%, до 920 вылетов в год.
https://ria.ru/20230504/samolet-1869749298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф, безопасность
США, Россия, Китай, Игорь Костюков (Генштаб), Главное разведывательное управление РФ, Безопасность
США усилили разведку у границ России и Китая, заявил глава ГРУ
Глава ГРУ: стратегическая авиация США усилила разведку у границ России и Китая
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Стратегическая бомбардировочная авиация США усилила деятельность у границ России и Китая, в 2023 году совершено 77 вылетов, что уже больше, чем за весь 2022-й, заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков.
"Вблизи границ России и Китая существенно активизировалась деятельность стратегической бомбардировочной авиации США. В текущем году совершенно 77 самолетных вылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год", - сказал Костюков на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20%, до 920 вылетов в год.
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