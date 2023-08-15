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Ростехнадзор начал расследование причин взрыва на АЗС в Махачкале
Ростехнадзор начал расследование причин взрыва на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Ростехнадзор начал расследование причин взрыва на АЗС в Махачкале
Ростехнадзор начал техническое расследование причин взрыва и пожара на АЗС на окраине Махачкалы, создана комиссия, сообщается в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:26
2023-08-15T16:26
2023-08-15T16:26
происшествия
махачкала
александр трембицкий
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ростехнадзор начал техническое расследование причин взрыва и пожара на АЗС на окраине Махачкалы, создана комиссия, сообщается в телеграм-канале ведомства. "В Махачкале 14 августа 2023 года произошел взрыв, повлекший за собой гибель и причинение вреда здоровью граждан. Кавказским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством руководителя управления Алана Цалиева. К работе комиссии привлечены работники центрального аппарата ведомства. На месте события находится руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий", - говорится в сообщении. По данным МЧС, при взрыве погибли 35 человек. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей.
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происшествия, махачкала, александр трембицкий, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Александр Трембицкий, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Ростехнадзор начал расследование причин взрыва на АЗС в Махачкале
Ростехнадзор начал расследование причин взрыва и пожара на АЗС в Махачкале