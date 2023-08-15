https://ria.ru/20230815/raschet-1890100339.html

Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ

Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023

Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ

Артиллерийский расчёт группировки войск "Восток" под постоянным огневым воздействием со стороны украинских войск уничтожил несколько артиллерийских орудий... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:08

2023-08-15T05:08

2023-08-15T05:08

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки войск "Восток" под постоянным огневым воздействием со стороны украинских войск уничтожил несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В условиях постоянного огневого воздействия артиллерии ВСУ расчёту под командованием сержанта Нагаймонова удалось за короткое время уничтожить несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов", - сказал Чехов. Он пояснил, что командир артиллерийского оружия артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки "Восток" сержант Шанкор Нагаймонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению противника в рамках контрбатарейной борьбы на одном из участков южнодонецкого направления. Начальник пресс-центра группировки подчеркнул, что военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины