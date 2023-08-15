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Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/raschet-1890100339.html
Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ
Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ
Артиллерийский расчёт группировки войск "Восток" под постоянным огневым воздействием со стороны украинских войск уничтожил несколько артиллерийских орудий... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:08
2023-08-15T05:08
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки войск "Восток" под постоянным огневым воздействием со стороны украинских войск уничтожил несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В условиях постоянного огневого воздействия артиллерии ВСУ расчёту под командованием сержанта Нагаймонова удалось за короткое время уничтожить несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов", - сказал Чехов. Он пояснил, что командир артиллерийского оружия артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки "Восток" сержант Шанкор Нагаймонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению противника в рамках контрбатарейной борьбы на одном из участков южнодонецкого направления. Начальник пресс-центра группировки подчеркнул, что военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российский расчет уничтожил несколько орудий ВСУ

Минобороны: расчет группировки "Восток" под огнем уничтожил несколько орудий ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки войск "Восток" под постоянным огневым воздействием со стороны украинских войск уничтожил несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В условиях постоянного огневого воздействия артиллерии ВСУ расчёту под командованием сержанта Нагаймонова удалось за короткое время уничтожить несколько артиллерийских орудий противника, два автомобиля с боеприпасами, а также свыше десятка националистов", - сказал Чехов.
Он пояснил, что командир артиллерийского оружия артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки "Восток" сержант Шанкор Нагаймонов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению противника в рамках контрбатарейной борьбы на одном из участков южнодонецкого направления.
Начальник пресс-центра группировки подчеркнул, что военнослужащие "Востока" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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