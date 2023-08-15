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ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 15.08.2023 (обновлено: 00:01 16.08.2023)
https://ria.ru/20230815/rakety-1890313793.html
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
Украинские средства ПВО не могут противодействовать российским ракетам Х-22, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-15T23:35
2023-08-16T00:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские средства ПВО не могут противодействовать российским ракетам Х-22, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит издание "Страна".&quot;Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Они уничтожают баллистику, &quot;Кинжалы&quot;, потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой... Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО&quot;, — сказал он.Ранее сегодня Игнат заявил, что российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система противовоздушной обороны, подчеркнул он.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественное ПВО способно уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам

ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам Х-22

© Фото : public domainСамолет с ракетами Х-22
Самолет с ракетами Х-22 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : public domain
Самолет с ракетами Х-22. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские средства ПВО не могут противодействовать российским ракетам Х-22, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит издание "Страна".
«

"Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Они уничтожают баллистику, "Кинжалы", потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой... Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО", — сказал он.

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Вчера, 20:20
Ранее сегодня Игнат заявил, что российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система противовоздушной обороны, подчеркнул он.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественное ПВО способно уничтожать ракеты такого типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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