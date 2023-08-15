https://ria.ru/20230815/rakety-1890313793.html
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам - РИА Новости, 16.08.2023
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
Украинские средства ПВО не могут противодействовать российским ракетам Х-22, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-15T23:35
2023-08-15T23:35
2023-08-16T00:01
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские средства ПВО не могут противодействовать российским ракетам Х-22, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит издание "Страна"."Украинской ПВО еще ни разу не удавалось сбить ракеты X-22, которыми Россия атаковала Украину сегодня ночью. Это ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot. Они уничтожают баллистику, "Кинжалы", потому что ракета X-22, хоть и считается крылатой, является сверхзвуковой... Поэтому такие ракеты пока недоступны для уничтожения обычными средствами ПВО", — сказал он.Ранее сегодня Игнат заявил, что российские войска используют прием быстрой смены траектории движения ракет. Из-за этого снаряды часто не может выявить система противовоздушной обороны, подчеркнул он.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественное ПВО способно уничтожать ракеты такого типа.
https://ria.ru/20230815/bespilotniki-1890298730.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам
ВСУ признали неспособность украинской ПВО противостоять российским ракетам Х-22