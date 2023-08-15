https://ria.ru/20230815/putin-1890128803.html

Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима

Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима - РИА Новости, 15.08.2023

Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима

Вкачивание миллиардов долларов в неонацистский режим на Украине, снабжение техникой и вооружением, делается для того, чтобы еще больше разжечь конфликт и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:26

2023-08-15T10:26

2023-08-15T10:35

в мире

владимир путин

украина

россия

цар

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Вкачивание миллиардов долларов в неонацистский режим на Украине, снабжение техникой и вооружением, делается для того, чтобы еще больше разжечь конфликт и втянуть в него другие государства, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, глава государства привел в пример произошедшее в ЦАР и Мали, которые, как заявил Путин, оказались под ударом террористических групп "после того, как США и их союзники развязали агрессию против Ливии, что привело к развалу ливийского государства"."К чему приводит эта политика подливания масла в огонь – хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230811/sudba-1889411197.html

украина

россия

цар

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, цар