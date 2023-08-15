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Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале

Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023

Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале

Психологи МЧС РФ работают в лечебных учреждениях Махачкалы с пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции и их родственниками, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:16

2023-08-15T14:16

2023-08-15T14:16

происшествия

россия

махачкала

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологи МЧС РФ работают в лечебных учреждениях Махачкалы с пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции и их родственниками, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи министерства. "Пять специалистов Северо-Кавказского филиала ЦЭПП МЧС России и три психолога главного управления МЧС по Республике Дагестан работают в лечебных учреждениях города с пострадавшими, оказывают экстренную психологическую помощь родственникам погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что психологи ведомства будут сопровождать пострадавших при санитарной эвакуации самолетом Ил-76 в лечебные учреждения Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале 2023-08-15T14:16 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, махачкала, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, видео