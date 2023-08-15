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Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале
Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 15.08.2023
Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале
Психологи МЧС РФ работают в лечебных учреждениях Махачкалы с пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции и их родственниками, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:16
2023-08-15T14:16
2023-08-15T14:16
происшествия
россия
махачкала
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологи МЧС РФ работают в лечебных учреждениях Махачкалы с пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции и их родственниками, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи министерства. "Пять специалистов Северо-Кавказского филиала ЦЭПП МЧС России и три психолога главного управления МЧС по Республике Дагестан работают в лечебных учреждениях города с пострадавшими, оказывают экстренную психологическую помощь родственникам погибших", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что психологи ведомства будут сопровождать пострадавших при санитарной эвакуации самолетом Ил-76 в лечебные учреждения Москвы.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
Машины скорой помощи на месте взрыва АЗС в Махачкале
2023-08-15T14:16
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махачкала, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале, видео
Происшествия, Россия, Махачкала, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Психологи МЧС РФ работают в лечебных учреждениях Махачкалы с пострадавшими при взрыве на автозаправочной станции и их родственниками, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра экстренной психологической помощи министерства.
2023-08-15T14:16
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PT1M46S
Психологи МЧС помогают пострадавшим при взрыве в Махачкале
В Махачкале в больницах с пострадавшими при взрыве на АЗС работают психологи МЧС