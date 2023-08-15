https://ria.ru/20230815/psb-1890240888.html

ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК

ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК - РИА Новости, 15.08.2023

ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК

ПСБ заключил в рамках форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО ЦТП) в целях содействия повышению... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:14

2023-08-15T16:14

2023-08-15T16:14

россия

псб (банк псб)

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил в рамках форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО ЦТП) в целях содействия повышению уровня цифровизации предприятий ОПК, сообщает банк. Стороны будут работать над автоматизацией процессов в промышленности и внедрением программ, которые упрощают бизнес-процессы в ОПК, особое внимание будет уделено проектам по финансированию внедрения отечественного ПО. "Современное отечественное программное обеспечение в сфере логистики, маркетинга, кадрового обеспечения предприятий открывает дополнительные возможности по организации труда и повышению эффективности производственных программ. ПСБ поддержит предприятия комплекса в процессах разработки и запуска таких продуктов. Совместно с АНО "Цифровые технологии производительности" планируем проводить аналитическую работу по оценке влияния цифровых сервисов на производительность труда и процессы диверсификации организаций ОПК", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергея Добрина. Как отметил генеральный директор ЦТП Станислав Шаронов, внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации процессов позволяет повысить эффективность производства, улучшить качество продукции. "Благодаря сервисам и экспертам платформы "эффективность.рф" предприятия смогут использовать инновационные отечественные цифровые решения, создавая новые возможности для российской оборонной промышленности", - сказал он.

https://ria.ru/20230815/psb-1890240719.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), форум "армия — 2023"