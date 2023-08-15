Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/psb-1890240888.html
ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК
ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК - РИА Новости, 15.08.2023
ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК
ПСБ заключил в рамках форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО ЦТП) в целях содействия повышению... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:14
2023-08-15T16:14
россия
псб (банк псб)
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил в рамках форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО ЦТП) в целях содействия повышению уровня цифровизации предприятий ОПК, сообщает банк. Стороны будут работать над автоматизацией процессов в промышленности и внедрением программ, которые упрощают бизнес-процессы в ОПК, особое внимание будет уделено проектам по финансированию внедрения отечественного ПО. "Современное отечественное программное обеспечение в сфере логистики, маркетинга, кадрового обеспечения предприятий открывает дополнительные возможности по организации труда и повышению эффективности производственных программ. ПСБ поддержит предприятия комплекса в процессах разработки и запуска таких продуктов. Совместно с АНО "Цифровые технологии производительности" планируем проводить аналитическую работу по оценке влияния цифровых сервисов на производительность труда и процессы диверсификации организаций ОПК", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергея Добрина. Как отметил генеральный директор ЦТП Станислав Шаронов, внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации процессов позволяет повысить эффективность производства, улучшить качество продукции. "Благодаря сервисам и экспертам платформы "эффективность.рф" предприятия смогут использовать инновационные отечественные цифровые решения, создавая новые возможности для российской оборонной промышленности", - сказал он.
https://ria.ru/20230815/psb-1890240719.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_97:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_6f4f82cd79f58b11a53dc4f2fab81bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псб (банк псб), форум "армия — 2023"
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия — 2023"

ПСБ и "Цифровые технологии производительности" поддержат цифровизацию ОПК

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ заключил в рамках форума "Армия-2023" соглашение о сотрудничестве с АНО "Цифровые технологии производительности" (АНО ЦТП) в целях содействия повышению уровня цифровизации предприятий ОПК, сообщает банк.
Стороны будут работать над автоматизацией процессов в промышленности и внедрением программ, которые упрощают бизнес-процессы в ОПК, особое внимание будет уделено проектам по финансированию внедрения отечественного ПО.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей
Вчера, 16:13
"Современное отечественное программное обеспечение в сфере логистики, маркетинга, кадрового обеспечения предприятий открывает дополнительные возможности по организации труда и повышению эффективности производственных программ. ПСБ поддержит предприятия комплекса в процессах разработки и запуска таких продуктов. Совместно с АНО "Цифровые технологии производительности" планируем проводить аналитическую работу по оценке влияния цифровых сервисов на производительность труда и процессы диверсификации организаций ОПК", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента – директора департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергея Добрина.
Как отметил генеральный директор ЦТП Станислав Шаронов, внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, анализа больших данных и автоматизации процессов позволяет повысить эффективность производства, улучшить качество продукции. "Благодаря сервисам и экспертам платформы "эффективность.рф" предприятия смогут использовать инновационные отечественные цифровые решения, создавая новые возможности для российской оборонной промышленности", - сказал он.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия — 2023"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала