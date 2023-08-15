https://ria.ru/20230815/psb-1890240719.html

ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей

ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.08.2023

ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей

ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) на Международном военно-техническом... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:13

2023-08-15T16:13

2023-08-15T16:13

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого подписали кредитный договор на 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документами поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Сергей Сахненко. В рамках соглашения планируется совместная разработка программ для управления финансовыми ресурсами и реализации проектов организаций холдинга, говорится в сообщении. "Одна из главных задач банка сейчас – содействие в опережающем развитии научных и промышленных компетенций ОПК. Мы готовы поддерживать такие программы на любом этапе. ПСБ уже более пяти лет является финансовым партнером Объединенной приборостроительной корпорации, участвует вместе с предприятиями холдинга в реализации ряда государственных программ, которые имеют большое значение для выполнения масштабной задачи обеспечения технологического суверенитета России. Вместе с холдингом мы намерены реализовать масштабные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию радиоэлектронной промышленности нашей страны", - сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, глава ОПК отметил, что сегодня предприятия промышленности существенно нарастили динамику производства в связи с возросшим гособоронзаказом и увеличением спроса на отечественные решения для создания доверенной ИТ-инфраструктуры, защиты информации, противодействия беспилотникам и организации связи. "Надежное финансовое плечо позволит предприятиям холдинга эффективно реализовывать проекты, способствующие созданию высокотехнологичных отечественных продуктов и формированию научно-технического задела для дальнейшего развития радиоэлектронной отрасли России", - цитирует пресс-служба Сахненко.

https://ria.ru/20230815/psb-1890140918.html

россия

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков