https://ria.ru/20230815/psb-1890240719.html
ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей
ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 15.08.2023
ПСБ профинансирует проекты "Росэлектроники" на 10 миллиардов рублей
ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) на Международном военно-техническом... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:13
2023-08-15T16:13
2023-08-15T16:13
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого подписали кредитный договор на 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документами поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Сергей Сахненко. В рамках соглашения планируется совместная разработка программ для управления финансовыми ресурсами и реализации проектов организаций холдинга, говорится в сообщении. "Одна из главных задач банка сейчас – содействие в опережающем развитии научных и промышленных компетенций ОПК. Мы готовы поддерживать такие программы на любом этапе. ПСБ уже более пяти лет является финансовым партнером Объединенной приборостроительной корпорации, участвует вместе с предприятиями холдинга в реализации ряда государственных программ, которые имеют большое значение для выполнения масштабной задачи обеспечения технологического суверенитета России. Вместе с холдингом мы намерены реализовать масштабные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию радиоэлектронной промышленности нашей страны", - сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе. В свою очередь, глава ОПК отметил, что сегодня предприятия промышленности существенно нарастили динамику производства в связи с возросшим гособоронзаказом и увеличением спроса на отечественные решения для создания доверенной ИТ-инфраструктуры, защиты информации, противодействия беспилотникам и организации связи. "Надежное финансовое плечо позволит предприятиям холдинга эффективно реализовывать проекты, способствующие созданию высокотехнологичных отечественных продуктов и формированию научно-технического задела для дальнейшего развития радиоэлектронной отрасли России", - цитирует пресс-служба Сахненко.
https://ria.ru/20230815/psb-1890140918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), петр фрадков
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого подписали кредитный договор на 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документами поставили председатель ПСБ Петр Фрадков
и генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) Сергей Сахненко.
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В рамках соглашения планируется совместная разработка программ для управления финансовыми ресурсами и реализации проектов организаций холдинга, говорится в сообщении.
"Одна из главных задач банка сейчас – содействие в опережающем развитии научных и промышленных компетенций ОПК. Мы готовы поддерживать такие программы на любом этапе. ПСБ уже более пяти лет является финансовым партнером Объединенной приборостроительной корпорации, участвует вместе с предприятиями холдинга в реализации ряда государственных программ, которые имеют большое значение для выполнения масштабной задачи обеспечения технологического суверенитета России
. Вместе с холдингом мы намерены реализовать масштабные проекты, которые будут способствовать дальнейшему развитию радиоэлектронной промышленности нашей страны", - сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе.
В свою очередь, глава ОПК отметил, что сегодня предприятия промышленности существенно нарастили динамику производства в связи с возросшим гособоронзаказом и увеличением спроса на отечественные решения для создания доверенной ИТ-инфраструктуры, защиты информации, противодействия беспилотникам и организации связи. "Надежное финансовое плечо позволит предприятиям холдинга эффективно реализовывать проекты, способствующие созданию высокотехнологичных отечественных продуктов и формированию научно-технического задела для дальнейшего развития радиоэлектронной отрасли России", - цитирует пресс-служба Сахненко.