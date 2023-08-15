Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/psb-1890140485.html
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта - РИА Новости, 15.08.2023
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта
ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:03
2023-08-15T11:03
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк Соглашение предполагает расширение сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, участие в организации спортивных событий Вооруженных сил РФ и продвижение идей здорового образа жизни. Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба. "ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры не только в рамках спонсорства и благотворительности. ПСБ уже построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 12 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" и планирует и дальше продолжать участвовать в развитии физической культуры и спорта в стране. Реализация соглашения с ЦСКА, уверен, станет значимым импульсом нашего профессионального и дружеского партнерства в области спорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ПСБ Олега Барыбина на церемонии подписания. В рамках церемонии председатель ПСБ Петр Фрадков и Олег Барыбин награждены юбилейными медалями министерства обороны РФ "100 лет Центральному спортивному клубу Армии".
https://ria.ru/20230814/psb-1890132881.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_9cb0e25d86d965d9f14ccb0f0ee4a6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, псб (банк псб), петр фрадков
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков

ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк
Соглашение предполагает расширение сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, участие в организации спортивных событий Вооруженных сил РФ и продвижение идей здорового образа жизни. Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
14 августа, 19:13
"ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры не только в рамках спонсорства и благотворительности. ПСБ уже построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 12 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" и планирует и дальше продолжать участвовать в развитии физической культуры и спорта в стране. Реализация соглашения с ЦСКА, уверен, станет значимым импульсом нашего профессионального и дружеского партнерства в области спорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ПСБ Олега Барыбина на церемонии подписания.
В рамках церемонии председатель ПСБ Петр Фрадков и Олег Барыбин награждены юбилейными медалями министерства обороны РФ "100 лет Центральному спортивному клубу Армии".
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр Фрадков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала