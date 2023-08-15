https://ria.ru/20230815/psb-1890140485.html
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта - РИА Новости, 15.08.2023
ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта
ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:03
2023-08-15T11:03
2023-08-15T11:03
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876038_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_3a2c1a64d674146a38d78af56497089e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк Соглашение предполагает расширение сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, участие в организации спортивных событий Вооруженных сил РФ и продвижение идей здорового образа жизни. Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба. "ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры не только в рамках спонсорства и благотворительности. ПСБ уже построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 12 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" и планирует и дальше продолжать участвовать в развитии физической культуры и спорта в стране. Реализация соглашения с ЦСКА, уверен, станет значимым импульсом нашего профессионального и дружеского партнерства в области спорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ПСБ Олега Барыбина на церемонии подписания. В рамках церемонии председатель ПСБ Петр Фрадков и Олег Барыбин награждены юбилейными медалями министерства обороны РФ "100 лет Центральному спортивному клубу Армии".
https://ria.ru/20230814/psb-1890132881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, псб (банк псб), петр фрадков
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк
Соглашение предполагает расширение сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, участие в организации спортивных событий Вооруженных сил РФ
и продвижение идей здорового образа жизни. Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба.
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"ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры не только в рамках спонсорства и благотворительности. ПСБ уже построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 12 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" и планирует и дальше продолжать участвовать в развитии физической культуры и спорта в стране. Реализация соглашения с ЦСКА, уверен, станет значимым импульсом нашего профессионального и дружеского партнерства в области спорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ПСБ Олега Барыбина на церемонии подписания.
В рамках церемонии председатель ПСБ Петр Фрадков
и Олег Барыбин награждены юбилейными медалями министерства обороны РФ "100 лет Центральному спортивному клубу Армии".