https://ria.ru/20230815/psb-1890140485.html

ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта

ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта - РИА Новости, 15.08.2023

ПСБ и ЦСКА продолжат сотрудничество в сфере развития спорта

ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:03

2023-08-15T11:03

2023-08-15T11:03

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о продолжении сотрудничества при реализации совместных проектов, в том числе социальных, сообщает банк Соглашение предполагает расширение сотрудничества в сфере спорта и физической культуры, участие в организации спортивных событий Вооруженных сил РФ и продвижение идей здорового образа жизни. Стороны также планируют проводить совместные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности и развитие экономической эрудиции спортсменов и сотрудников клуба. "ПСБ последние несколько лет уделяет пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры не только в рамках спонсорства и благотворительности. ПСБ уже построил ледовый дворец в подмосковном парке "Патриот", открыл 12 центров уличного баскетбола в рамках "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ — Детям" и планирует и дальше продолжать участвовать в развитии физической культуры и спорта в стране. Реализация соглашения с ЦСКА, уверен, станет значимым импульсом нашего профессионального и дружеского партнерства в области спорта", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ПСБ Олега Барыбина на церемонии подписания. В рамках церемонии председатель ПСБ Петр Фрадков и Олег Барыбин награждены юбилейными медалями министерства обороны РФ "100 лет Центральному спортивному клубу Армии".

https://ria.ru/20230814/psb-1890132881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков