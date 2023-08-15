https://ria.ru/20230815/proschanie-1890241295.html
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа - РИА Новости, 15.08.2023
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа
Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:17
2023-08-15T16:17
2023-08-15T16:17
культура
новости культуры
андрей николаев
московский цирк никулина
общество
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18 августа, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка". Николаев ушел из жизни на 86-м году. "Церемония прощания со всемирно известным клоуном Андрюшей, народным артистом России Николаевым Андреем Николаевичем состоится в пятницу, 18 августа, в 10 часов утра в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, андрей николаев, московский цирк никулина, общество
Культура, Новости культуры, Андрей Николаев, Московский цирк Никулина, Общество
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа
Прощание с народным артистом Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа