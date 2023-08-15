https://ria.ru/20230815/proschanie-1890241295.html

Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа

Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа - РИА Новости, 15.08.2023

Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа

Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:17

2023-08-15T16:17

2023-08-15T16:17

культура

новости культуры

андрей николаев

московский цирк никулина

общество

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18 августа, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка". Николаев ушел из жизни на 86-м году. "Церемония прощания со всемирно известным клоуном Андрюшей, народным артистом России Николаевым Андреем Николаевичем состоится в пятницу, 18 августа, в 10 часов утра в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230815/nikolaev-1890185032.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, андрей николаев, московский цирк никулина, общество