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Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа - РИА Новости, 15.08.2023
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Культура
 
16:17 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/proschanie-1890241295.html
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа - РИА Новости, 15.08.2023
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа
Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:17
2023-08-15T16:17
культура
новости культуры
андрей николаев
московский цирк никулина
общество
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18 августа, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка". Николаев ушел из жизни на 86-м году. "Церемония прощания со всемирно известным клоуном Андрюшей, народным артистом России Николаевым Андреем Николаевичем состоится в пятницу, 18 августа, в 10 часов утра в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230815/nikolaev-1890185032.html
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новости культуры, андрей николаев, московский цирк никулина, общество
Культура, Новости культуры, Андрей Николаев, Московский цирк Никулина, Общество
Прощание с Андреем Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа

Прощание с народным артистом Николаевым пройдет в Цирке Никулина 18 августа

© РИА Новости / Г. Поляк | Перейти в медиабанкАндрей Николаев
Андрей Николаев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Г. Поляк
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Андрей Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом РСФСР, артистом цирка Андреем Николаевым, известным клоуном Андрюшей, пройдет в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре 18 августа, сообщили в пресс-службе "Росгосцирка".
Николаев ушел из жизни на 86-м году.
"Церемония прощания со всемирно известным клоуном Андрюшей, народным артистом России Николаевым Андреем Николаевичем состоится в пятницу, 18 августа, в 10 часов утра в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре", - говорится в сообщении.
Клоун Андрей Николаев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Биография Андрея Николаева
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КультураНовости культурыАндрей НиколаевМосковский цирк НикулинаОбщество
 
 
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