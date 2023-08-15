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В Китае заявили, что рады интересу России к военной продукции страны
В Китае заявили, что рады интересу России к военной продукции страны - РИА Новости, 15.08.2023
В Китае заявили, что рады интересу России к военной продукции страны
Внимание российских военных к продукции промышленности Китая воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух стран, заявил министр... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:25
2023-08-15T14:25
2023-08-15T15:46
космос - риа наука
китай
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ли шанфу
совет федерации рф
сергей шойгу
си цзиньпин
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг – РИА Новости. Внимание российских военных к продукции промышленности Китая воодушевляет предприятия страны и способствует развитию сотрудничества двух стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. "Я слышал, что вчера министр обороны России посетил китайский стенд (на форуме "Армия-2023"). Это тоже очень воодушевляет наши предприятия, и они, как и прежде, тоже будут ещё принимать активное участие в таких форумах", - сказал он в ходе рабочей встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу на полях XI Московской конференции по международной безопасности во вторник. Он напомнил, что китайский лидер свой первый после переизбрания на высший государственный пост зарубежный визит совершил в Россию, и тогда был достигнут ряд важных договорённостей с главой российского государства. Он также напомнил, что в текущем году председатель КНР поочерёдно встречался с посетившими Китай премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "Такой интенсивный стратегический диалог двух сторон углубляет весь спектр сотрудничества, как и прежде обогащая китайско-российские отношения", - сказал министр.
https://ria.ru/20230815/kitay-1890181931.html
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космос - риа наука, китай, россия, ли шанфу, совет федерации рф, сергей шойгу, си цзиньпин
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Ли Шанфу, Совет Федерации РФ, Сергей Шойгу, Си Цзиньпин
В Китае заявили, что рады интересу России к военной продукции страны
Минобороны КНР заявило, что Китай рад интересу России к военной продукции страны