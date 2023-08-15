https://ria.ru/20230815/prizyv-1890314774.html
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика
Солист группы The Killers во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-15T23:58
2023-08-15T23:58
2023-08-16T01:04
грузия
америка
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528975_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_bb37c5c225782f342a15b7e5e9922a00.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг - РИА Новости. Солист группы The Killers во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта, передает телекомпания "ТВ Пирвели".Концерт прошел в зале Black Sea Arena рядом с Батуми."Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. После недовольства зрителей солист заявил, что "мы все братья". В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста", - сообщает телекомпания. В распространенных в соцсетях видео с концерта видно, как солист говорит в микрофон, что "все мы братья и сестры". "Разве я не ваш брат, будучи из Америки?" Пользователи соцсетей также пишут, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей.
https://ria.ru/20230731/aktsiya-1887373938.html
грузия
америка
батуми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528975_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_894a29118b827d55bcb3bc6a9fd27702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, америка, батуми
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика
"ТВ Пирвели": в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика