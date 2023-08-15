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СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика - РИА Новости, 16.08.2023
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23:58 15.08.2023 (обновлено: 01:04 16.08.2023)
https://ria.ru/20230815/prizyv-1890314774.html
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика
Солист группы The Killers во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-15T23:58
2023-08-16T01:04
грузия
америка
батуми
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ТБИЛИСИ, 15 авг - РИА Новости. Солист группы The Killers во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта, передает телекомпания "ТВ Пирвели".Концерт прошел в зале Black Sea Arena рядом с Батуми."Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. После недовольства зрителей солист заявил, что "мы все братья". В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста", - сообщает телекомпания. В распространенных в соцсетях видео с концерта видно, как солист говорит в микрофон, что "все мы братья и сестры". "Разве я не ваш брат, будучи из Америки?" Пользователи соцсетей также пишут, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей.
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грузия, америка, батуми
Грузия, Америка, Батуми
СМИ: в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика

"ТВ Пирвели": в Грузии сорвали концерт The Killers из-за российского барабанщика

© Фото : официальный сайт группы "The Killers"Участники американской альтернативной рок-группы "The Killers"
Участники американской альтернативной рок-группы The Killers - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : официальный сайт группы "The Killers"
Участники американской альтернативной рок-группы "The Killers". Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 15 авг - РИА Новости. Солист группы The Killers во время концерта в Грузии призвал зрителей к братству с русскими, после того как они выразили протест из-за приглашенного на сцену из толпы российского музыканта, передает телекомпания "ТВ Пирвели".
Концерт прошел в зале Black Sea Arena рядом с Батуми.
«
"Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. После недовольства зрителей солист заявил, что "мы все братья". В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста", - сообщает телекомпания.
В распространенных в соцсетях видео с концерта видно, как солист говорит в микрофон, что "все мы братья и сестры". "Разве я не ваш брат, будучи из Америки?"
Пользователи соцсетей также пишут, что группа завершила концерт под визги и протестные выкрики зрителей.
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