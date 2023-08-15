https://ria.ru/20230815/primore-1890097782.html

Число подтопленных домов в Приморье за сутки уменьшилось на треть

Число подтопленных домов в Приморье за сутки уменьшилось на треть - РИА Новости, 15.08.2023

Число подтопленных домов в Приморье за сутки уменьшилось на треть

Количество подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае сократилось на 1675 за сутки и составляет 2945 на утро вторника, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:00

2023-08-15T04:00

2023-08-15T04:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Количество подтопленных многоквартирных и частных домов в Приморском крае сократилось на 1675 за сутки и составляет 2945 на утро вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона. Тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Во вторник губернатор Приморья сообщил, что в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число подтопленных многоквартирных и частных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог. "Подтоплено в 23 (-6) населенных пунктах 2945 (-1675 за сутки) домов, 3221 (-2334 за сутки) приусадебный участок", - сообщили в пресс-службе министерства. По информации пресс-службы, в пунктах временного размещения находятся 333 человека, из которых 78 - это дети. К утру вторника без дорожного сообщения остаются 26 населенных пунктов, разрушены четыре моста.

https://ria.ru/20230815/shtorm-1890094809.html

приморский край

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происшествия, приморский край