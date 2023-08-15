Рейтинг@Mail.ru
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 15.08.2023 (обновлено: 01:42 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/primore-1890091153.html
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2023
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:23
2023-08-15T01:42
происшествия
приморский край
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю "ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора. В прикрепленном к посту видео Кожемяко говорит, что критерии для введения ЧС режима в регионе по расчетам есть. Введение режима, по его словам, позволит "на месте регулировать" и "в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой".
https://realty.ria.ru/20230814/strakhovanie-1889942614.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС

Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю
"ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.
В прикрепленном к посту видео Кожемяко говорит, что критерии для введения ЧС режима в регионе по расчетам есть. Введение режима, по его словам, позволит "на месте регулировать" и "в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой".
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Убытки от наводнений в Приморье урегулируют в упрощенном порядке
Вчера, 13:22
 
ПроисшествияПриморский крайОлег Кожемяко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала