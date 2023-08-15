https://ria.ru/20230815/primore-1890091153.html
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2023
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T01:23
2023-08-15T01:23
2023-08-15T01:42
происшествия
приморский край
олег кожемяко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_bfe59efdde6b42254197683bced95891.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводят в Приморском края из-за масштабов ущерба от наводнения в регионе, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. По информации министерства по делам ГО и ЧС региона, к утру понедельника число затопленных домов выросло до 4620, отрезанными оставались 32 населенных пункта, переливы были на 58 участках дорог. К понедельнику из-за подтоплений эвакуированы более 2,5 тысячи человек, сообщили в ГУМЧС по краю "ЧС регионального масштаба вводится в Приморье. Размеры ущерба от стихии таковы, что ресурсами муниципалитетов с этим не справиться. Региональная ЧС позволит увеличить меры поддержки населения, пострадавшего от наводнения", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора. В прикрепленном к посту видео Кожемяко говорит, что критерии для введения ЧС режима в регионе по расчетам есть. Введение режима, по его словам, позволит "на месте регулировать" и "в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой".
https://realty.ria.ru/20230814/strakhovanie-1889942614.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889677838_108:0:1245:853_1920x0_80_0_0_f9711f7e9f052489242f5a92cc998641.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, олег кожемяко
Происшествия, Приморский край, Олег Кожемяко
В Приморье из-за наводнения ввели режим ЧС
Кожемяко: в Приморье из-за наводнения введен режим ЧС регионального масштаба