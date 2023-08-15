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Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы - РИА Новости, 15.08.2023
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:27
2023-08-15T11:27
2023-08-15T11:28
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таиланд
египет
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР.Туристы начали активно бронировать путевки на Новый год, отмечают участники рынка. Одни хотят успеть забронировать места в популярных отелях, другие – опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен.Три четверти клиентов приобретают туры с перелетом, четверть оплачивают только "наземку": отель, трансфер, экскурсии. Самые популярные – предновогодние даты вылета и возвращения в конце каникул. Их выбирает 60 процентов туристов.Большинство путешественников выбирают пляжные курорты с прямыми перелетами. Лидер спроса – Таиланд, за ним расположились Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Турцию.В десятку вошли также Индонезия, Куба, Мальдивы, Сейшелы и Малайзия.Минимальная суммы для поездки вдвоем за рубеж в новогодние каникулы – 200 тысяч рублей, подсчитали эксперты ассоциации. За эти деньги можно отдохнуть в Турции, ОАЭ. В Египте – минимум на 40 тысяч дороже. На поездку на Шри-Ланку нужно закладывать минимум 315 тысяч рублей, в Таиланд – от 335 тысяч рублей, на Мальдивы – от 700 тысяч рублей. Стоимость отдыха в Индонезии превысит 400 тысяч, а в "пятерке" на Кубе – 600 тысяч рублей.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, египет, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Египет, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
АТОР: Таиланд у россиян самым популярным зарубежным направлением на Новый год