Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:27 15.08.2023 (обновлено: 11:28 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/prazdniki-1890141284.html
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы - РИА Новости, 15.08.2023
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы
Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:27
2023-08-15T11:28
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
египет
оаэ
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76b158701af354762a9e0b0b81aa3d3a.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР.Туристы начали активно бронировать путевки на Новый год, отмечают участники рынка. Одни хотят успеть забронировать места в популярных отелях, другие – опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен.Три четверти клиентов приобретают туры с перелетом, четверть оплачивают только "наземку": отель, трансфер, экскурсии. Самые популярные – предновогодние даты вылета и возвращения в конце каникул. Их выбирает 60 процентов туристов.Большинство путешественников выбирают пляжные курорты с прямыми перелетами. Лидер спроса – Таиланд, за ним расположились Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Турцию.В десятку вошли также Индонезия, Куба, Мальдивы, Сейшелы и Малайзия.Минимальная суммы для поездки вдвоем за рубеж в новогодние каникулы – 200 тысяч рублей, подсчитали эксперты ассоциации. За эти деньги можно отдохнуть в Турции, ОАЭ. В Египте – минимум на 40 тысяч дороже. На поездку на Шри-Ланку нужно закладывать минимум 315 тысяч рублей, в Таиланд – от 335 тысяч рублей, на Мальдивы – от 700 тысяч рублей. Стоимость отдыха в Индонезии превысит 400 тысяч, а в "пятерке" на Кубе – 600 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html
таиланд
египет
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885095040_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_818920a3f151f378e39f6e62a60aebfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, египет, оаэ, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Египет, ОАЭ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год, куда можно лететь, Отдых на море
Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы

АТОР: Таиланд у россиян самым популярным зарубежным направлением на Новый год

© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© iStock.com / chokja
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР.
Туристы начали активно бронировать путевки на Новый год, отмечают участники рынка. Одни хотят успеть забронировать места в популярных отелях, другие – опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен.
Три четверти клиентов приобретают туры с перелетом, четверть оплачивают только "наземку": отель, трансфер, экскурсии. Самые популярные – предновогодние даты вылета и возвращения в конце каникул. Их выбирает 60 процентов туристов.
Большинство путешественников выбирают пляжные курорты с прямыми перелетами. Лидер спроса – Таиланд, за ним расположились Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Турцию.
В десятку вошли также Индонезия, Куба, Мальдивы, Сейшелы и Малайзия.
Минимальная суммы для поездки вдвоем за рубеж в новогодние каникулы – 200 тысяч рублей, подсчитали эксперты ассоциации. За эти деньги можно отдохнуть в Турции, ОАЭ. В Египте – минимум на 40 тысяч дороже. На поездку на Шри-Ланку нужно закладывать минимум 315 тысяч рублей, в Таиланд – от 335 тысяч рублей, на Мальдивы – от 700 тысяч рублей. Стоимость отдыха в Индонезии превысит 400 тысяч, а в "пятерке" на Кубе – 600 тысяч рублей.
Люди готовятся к традиционному фестивалю в храмовом комплексе Понагар в Нячанге, Вьетнам - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Отельеры из Таиланда, Вьетнама и с Бали рассказали, за что любят россиян
Вчера, 05:07
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыТаиландЕгипетОАЭАссоциация туроператоров России (АТОР)Новый годкуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала