https://ria.ru/20230815/prazdniki-1890141284.html

Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы

Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы - РИА Новости, 15.08.2023

Эксперты рассказали, в какие страны россияне поедут на новогодние каникулы

Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:27

2023-08-15T11:27

2023-08-15T11:28

туризм

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туризм

туристы

таиланд

египет

оаэ

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные страны для встречи 2024 года и проведения зимних каникул, сообщает АТОР.Туристы начали активно бронировать путевки на Новый год, отмечают участники рынка. Одни хотят успеть забронировать места в популярных отелях, другие – опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен.Три четверти клиентов приобретают туры с перелетом, четверть оплачивают только "наземку": отель, трансфер, экскурсии. Самые популярные – предновогодние даты вылета и возвращения в конце каникул. Их выбирает 60 процентов туристов.Большинство путешественников выбирают пляжные курорты с прямыми перелетами. Лидер спроса – Таиланд, за ним расположились Египет, ОАЭ, Шри-Ланка и Турцию.В десятку вошли также Индонезия, Куба, Мальдивы, Сейшелы и Малайзия.Минимальная суммы для поездки вдвоем за рубеж в новогодние каникулы – 200 тысяч рублей, подсчитали эксперты ассоциации. За эти деньги можно отдохнуть в Турции, ОАЭ. В Египте – минимум на 40 тысяч дороже. На поездку на Шри-Ланку нужно закладывать минимум 315 тысяч рублей, в Таиланд – от 335 тысяч рублей, на Мальдивы – от 700 тысяч рублей. Стоимость отдыха в Индонезии превысит 400 тысяч, а в "пятерке" на Кубе – 600 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230815/puteshestviya-1889976059.html

таиланд

египет

оаэ

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