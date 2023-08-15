https://ria.ru/20230815/pozdravlenie-1890100861.html
Путин поздравил президента Южной Кореи с Днем освобождения страны
Путин поздравил президента Южной Кореи с Днем освобождения страны - РИА Новости, 15.08.2023
Путин поздравил президента Южной Кореи с Днем освобождения страны
Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с Днем освобождения Кореи, глава МИД РФ Сергей Лавров также направил поздравление... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:22
2023-08-15T05:22
2023-08-15T05:22
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владимир путин
юн сок ель
сергей лавров
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СЕУЛ, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с Днем освобождения Кореи, глава МИД РФ Сергей Лавров также направил поздравление своему южнокорейскому коллеге Пак Чину, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Республике Корея. Ранее сообщалось, что Путин направил поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Как подтвердили РИА Новости в посольстве РФ в Сеуле, поздравление от президента России было направлено Юн Сок Ёлю, а Лавров поздравил с Днем освобождения Кореи главу МИД Южной Кореи Пак Чина. Ранее посол РФ в Сеуле Андрей Кулик на государственном приеме в посольстве по случаю Дня России в июне сообщил, что Юн Сок Ёль также поздравил Путина с Днем России. Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.
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в мире, россия, южная корея, япония, владимир путин, юн сок ель, сергей лавров
В мире, Россия, Южная Корея, Япония, Владимир Путин, Юн Сок Ель, Сергей Лавров
Путин поздравил президента Южной Кореи с Днем освобождения страны
Посольство: Путин поздравил президента Южной Кореи с Днем освобождения страны