https://ria.ru/20230815/povrezhdenie-1890107590.html
В Черкасской области Украины из-за взрыва повреждено предприятие
В Черкасской области Украины из-за взрыва повреждено предприятие - РИА Новости, 15.08.2023
В Черкасской области Украины из-за взрыва повреждено предприятие
Частное предприятие повреждено в результате взрыва в Черкасской области Украины, в части города Смела нет воды, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:52
2023-08-15T07:52
2023-08-15T07:52
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Частное предприятие повреждено в результате взрыва в Черкасской области Украины, в части города Смела нет воды, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Днепропетровской области сообщали о пожаре на предприятии в Днепропетровске. В Луцке в Волынской области, по информации издания "Украинская правда", было "попадание" по промышленному предприятию. Как написал Табурец в своем телеграм-канале, в Смеле "ракета поразила территорию частного предприятия". "Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города в настоящее время без воды", - сообщил он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890100667.html
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в мире, украина, черкасская область, смела, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Смела, Вооруженные силы РФ
В Черкасской области Украины из-за взрыва повреждено предприятие
В Черкасской области Украины предприятие повреждено из-за взрыва