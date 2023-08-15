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Владельцы АЗС в Махачкале собирают деньги для пострадавших при взрыве
Владельцы АЗС в Махачкале собирают деньги для пострадавших при взрыве - РИА Новости, 15.08.2023
Владельцы АЗС в Махачкале собирают деньги для пострадавших при взрыве
Ассоциация АЗС Дагестана организовала сбор средств для помощи пострадавшим в результате взрыва на автосервисе и пожара на заправке на окраине Махачкалы, сообщил РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:32
2023-08-15T16:32
2023-08-15T16:32
происшествия
коммерческая недвижимость
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 15 авг - РИА Новости. Ассоциация АЗС Дагестана организовала сбор средств для помощи пострадавшим в результате взрыва на автосервисе и пожара на заправке на окраине Махачкалы, сообщил РИА Новости руководитель ассоциации Юсуп Чарабураев. "Мы сейчас свой сбор денег организовали, от всех владельцев АЗС для помощи пострадавшим", – сказал Чарабураев. Собеседник подчеркнул, что пожар на АЗС произошел из-за утечки газа в результате взрыва на располагавшемся напротив автосервисе. "Взрыв был именно через дорогу, от взрывной волны огонь попал на АЗС, там сдвинулись бочки газа, и от этого течка произошла. Из-за этого горело все. Но взрыва на АЗС не было, все бочки целы, я сам поехал проверил. Владелец сети АЗС не причастен к этому, он, наоборот, понес урон, является пострадавшим. Нам интересно теперь, кто будет восстанавливать эту АЗС", – сказал руководитель ассоциации. По последним данным МЧС, в результате взрыва погибли 35 человек. Минздрав сообщал, что в больницах находятся 63 человека, в том числе 16 детей.
https://ria.ru/20230815/rassledovanie-1890243163.html
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происшествия, коммерческая недвижимость, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на АЗС в Махачкале
Владельцы АЗС в Махачкале собирают деньги для пострадавших при взрыве
Владельцы АЗС в Дагестане собирают деньги для пострадавших при взрыве и пожаре