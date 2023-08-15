https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890104410.html

Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек

Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек - РИА Новости, 15.08.2023

Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек

Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T07:06

2023-08-15T07:06

2023-08-15T07:14

махачкала

чп на азс в махачкале

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах"."В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что порядка 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, работает кинологический расчет.

https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html

махачкала

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махачкала, чп на азс в махачкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)