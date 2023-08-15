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Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек - РИА Новости, 15.08.2023
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07:06 15.08.2023 (обновлено: 07:14 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890104410.html
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек - РИА Новости, 15.08.2023
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:06
2023-08-15T07:14
махачкала
чп на азс в махачкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах"."В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что порядка 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, работает кинологический расчет.
https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html
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махачкала, чп на азс в махачкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек

МЧС: число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек

© Фото : МЧС РФПожар на АЗС в Махачкале
Пожар на АЗС в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : МЧС РФ
Пожар на АЗС в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России.
Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах".
"В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядка 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, работает кинологический расчет.
Самолет МЧС - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Спецборт вылетел в Махачкалу для эвакуации в Москву пострадавших при пожаре
07:00
 
МахачкалаЧП на АЗС в МахачкалеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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