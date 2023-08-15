https://ria.ru/20230815/postradavshie-1890104410.html
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек - РИА Новости, 15.08.2023
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T07:06
2023-08-15T07:06
2023-08-15T07:14
махачкала
чп на азс в махачкале
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек, 27 погибли, сообщает МЧС России.Вечером 14 августа на окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку, после чего прогремели взрыв. МЧС России информировало, что площадь пожара составляла 500 квадратных метров, а локализовали возгорание на 600 "квадратах"."В результате происшествия пострадали 102 человека, из них 27 погибли", - говорится в сообщении.Отмечается, что порядка 70 человек продолжают работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара, работает кинологический расчет.
https://ria.ru/20230815/evakuatsiya-1890103929.html
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махачкала, чп на азс в махачкале, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек
МЧС: число пострадавших при ЧП в Махачкале возросло до 75 человек