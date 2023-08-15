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Мятежники в Нигере отзывают посла в Кот-д'Ивуаре

Мятежники в Нигере отзывают посла в Кот-д'Ивуаре - РИА Новости, 15.08.2023

Мятежники в Нигере отзывают посла в Кот-д'Ивуаре

Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) отзывает для консультаций посла страны в Кот-д'Ивуаре после высказываний ивуарийского... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:27

2023-08-15T01:27

2023-08-15T01:27

в мире

нигер

абиджан

кот-д'ивуар

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) отзывает для консультаций посла страны в Кот-д'Ивуаре после высказываний ивуарийского президента Алассана Уаттара. Мятежники обвиняют Уаттара в "оправдании вооруженных действий против Нигера" и осуждают "стремление" ивуарийского лидера "увидеть осуществление этой во всех отношениях незаконной и бессмысленной агрессии против Нигера", заявили в CNSP. "Поэтому CNSP и правительство Нигера выражают свое полное неприятие слов президента Алассана Уаттары, которые выходят за рамки общей позиции субрегиональной организации, лишенной правовой основы, и принимают решение об отзыве посла Нигера в Абиджане для консультаций", - говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире национального телевидения Нигера RTN.Ранее президент Кот-д'Ивуара заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.

https://ria.ru/20230814/niger-1889954585.html

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в мире, нигер, абиджан, кот-д'ивуар, мохамед базум, переворот в нигере — 2023