Мятежники в Нигере отзывают посла в Кот-д'Ивуаре
RTN: мятежники в Нигере отзывают посла в Кот-д'Ивуаре из-за слов его президента
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правящий в Нигере "Национальный совет по защите отечества" (CNSP) отзывает для консультаций посла страны в Кот-д'Ивуаре после высказываний ивуарийского президента Алассана Уаттара.
Мятежники обвиняют Уаттара в "оправдании вооруженных действий против Нигера" и осуждают "стремление" ивуарийского лидера "увидеть осуществление этой во всех отношениях незаконной и бессмысленной агрессии против Нигера", заявили в CNSP.
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"Поэтому CNSP и правительство Нигера выражают свое полное неприятие слов президента Алассана Уаттары, которые выходят за рамки общей позиции субрегиональной организации, лишенной правовой основы, и принимают решение об отзыве посла Нигера в Абиджане для консультаций", - говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире национального телевидения Нигера RTN.
Ранее президент Кот-д'Ивуара заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Бывшая французская колония, Нигер считался одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Париж поставлял в страну дроны, истребители и разместил там 1,5 тысячи военных для борьбы с террористическими группировками, которые орудуют на границе Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция.