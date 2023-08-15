https://ria.ru/20230815/pomosch-1890292407.html

Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине

Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине - РИА Новости, 15.08.2023

Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:34

2023-08-15T19:34

2023-08-15T19:34

в мире

украина

энтони блинкен

сша

роберт кеннеди

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до достижения справедливого мира. "На прошлой неделе президент (США Джо) Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях... Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании", - сказал он журналистам. Блинкен пообещал, что США вместе с "десятками" других стран продолжат поддерживать Украину до достижения "справедливого и устойчивого" мира. Ранее в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html

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в мире, украина, энтони блинкен, сша, роберт кеннеди