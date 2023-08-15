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Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине
Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине
Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:34
2023-08-15T19:34
2023-08-15T19:34
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал конгресс оперативно утвердить запрос администрации США на дополнительную помощь Украине, которую он пообещал поддерживать до достижения справедливого мира. "На прошлой неделе президент (США Джо) Байден в рамках выполнения этого обещания запросил 24,1 миллиарда долларов у конгресса на продолжение поддержки Украины в военной, экономической и гуманитарной областях... Я призываю конгресс незамедлительно одобрить этот запрос о дополнительном финансировании", - сказал он журналистам. Блинкен пообещал, что США вместе с "десятками" других стран продолжат поддерживать Украину до достижения "справедливого и устойчивого" мира. Ранее в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что расходы США на помощь Украине достигли 113 миллиардов долларов, при этом миллионы американцев теряют доступ к талонам на еду и медицинской страховке.
https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html
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в мире, украина, энтони блинкен, сша, роберт кеннеди
В мире, Украина, Энтони Блинкен, США, Роберт Кеннеди
Блинкен призвал конгресс выделить 24 миллиарда долларов Украине
Блинкен призвал конгресс оперативно выделить 24 миллиарда долларов Украине