https://ria.ru/20230815/pomosch-1890263977.html

Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь

Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.08.2023

Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь

Посольство России в Душанбе и Всемирная продовольственная программа ООН передали министерству образования и науки Таджикистана партию продовольствия, передает... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:46

2023-08-15T17:46

2023-08-15T17:46

россия

душанбе

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104336/34/1043363400_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_418f7f670ad654f30dc33f9f8b080ade.jpg

ДУШАНБЕ, 15 авг – РИА Новости. Посольство России в Душанбе и Всемирная продовольственная программа ООН передали министерству образования и науки Таджикистана партию продовольствия, передает корреспондент РИА Новости. "Помощь включает в себя 68 тонн витаминизированной пшеничной муки, 117 тонн обогащенного подсолнечного масла и 202 тонн гороха. Еще 877 тонн муки поступят в Душанбе в ближайшее время", - сказала на церемонии передачи советник-посланник посольства РФ в Душанбе Вера Хуторская. По ее словам, оставшаяся часть груза – более 1348 тонн муки, 135 тонн гороха и более 60 тонн подсолнечного масла – доставлена в Согдийскую область на севере Таджикистана. С учетом этого общий объем российской продовольственной помощи в этом году составит 4,5 тысячи тонн. "Мы передаем таджикским партнерам значимый объем продовольственной помощи – 4,5 тысячи тонн. Однако это лишь часть очень важной и комплексной программы, свидетельствующей о внимании, с которым Россия относится к подрастающему поколению братского Таджикистана в соответствии с духом стратегического партнерства и союзничества, связывающих наши страны", – отметила в своем выступлении Хуторская.

https://ria.ru/20230416/gumpomosch-1865669189.html

россия

душанбе

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, душанбе, таджикистан