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Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.08.2023
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17:46 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890263977.html
Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь
Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.08.2023
Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь
Посольство России в Душанбе и Всемирная продовольственная программа ООН передали министерству образования и науки Таджикистана партию продовольствия, передает... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:46
2023-08-15T17:46
россия
душанбе
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 15 авг – РИА Новости. Посольство России в Душанбе и Всемирная продовольственная программа ООН передали министерству образования и науки Таджикистана партию продовольствия, передает корреспондент РИА Новости. "Помощь включает в себя 68 тонн витаминизированной пшеничной муки, 117 тонн обогащенного подсолнечного масла и 202 тонн гороха. Еще 877 тонн муки поступят в Душанбе в ближайшее время", - сказала на церемонии передачи советник-посланник посольства РФ в Душанбе Вера Хуторская. По ее словам, оставшаяся часть груза – более 1348 тонн муки, 135 тонн гороха и более 60 тонн подсолнечного масла – доставлена в Согдийскую область на севере Таджикистана. С учетом этого общий объем российской продовольственной помощи в этом году составит 4,5 тысячи тонн. "Мы передаем таджикским партнерам значимый объем продовольственной помощи – 4,5 тысячи тонн. Однако это лишь часть очень важной и комплексной программы, свидетельствующей о внимании, с которым Россия относится к подрастающему поколению братского Таджикистана в соответствии с духом стратегического партнерства и союзничества, связывающих наши страны", – отметила в своем выступлении Хуторская.
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россия, душанбе, таджикистан
Россия, Душанбе, Таджикистан
Россия и ООН передали Таджикистану гуманитарную помощь

Россия и ВПП ООН передали Таджикистану 4,5 тонны гуманитарной помощи

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Вид на Душанбе, Таджикистан. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 15 авг – РИА Новости. Посольство России в Душанбе и Всемирная продовольственная программа ООН передали министерству образования и науки Таджикистана партию продовольствия, передает корреспондент РИА Новости.
"Помощь включает в себя 68 тонн витаминизированной пшеничной муки, 117 тонн обогащенного подсолнечного масла и 202 тонн гороха. Еще 877 тонн муки поступят в Душанбе в ближайшее время", - сказала на церемонии передачи советник-посланник посольства РФ в Душанбе Вера Хуторская.
По ее словам, оставшаяся часть груза – более 1348 тонн муки, 135 тонн гороха и более 60 тонн подсолнечного масла – доставлена в Согдийскую область на севере Таджикистана. С учетом этого общий объем российской продовольственной помощи в этом году составит 4,5 тысячи тонн. "Мы передаем таджикским партнерам значимый объем продовольственной помощи – 4,5 тысячи тонн. Однако это лишь часть очень важной и комплексной программы, свидетельствующей о внимании, с которым Россия относится к подрастающему поколению братского Таджикистана в соответствии с духом стратегического партнерства и союзничества, связывающих наши страны", – отметила в своем выступлении Хуторская.
Порт, Турция - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В Турцию прибыло судно с гуманитарной помощью из России
16 апреля, 16:33
 
РоссияДушанбеТаджикистан
 
 
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