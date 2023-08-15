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Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890223962.html
Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи
Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 15.08.2023
Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи
Швеция заявила о готовности предоставить Украине военную помощь в 313 миллионов долларов, в которую могут войти боеприпасы и запчасти к ранее поставленному... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:15
2023-08-15T15:15
специальная военная операция на украине
украина
швеция
сергей лавров
нато
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Швеция заявила о готовности предоставить Украине военную помощь в 313 миллионов долларов, в которую могут войти боеприпасы и запчасти к ранее поставленному Киеву вооружению, передает агентство Рейтер со ссылкой на шведского министра обороны Пола Йонссона. "Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 миллиарда крон (313,5 миллиона долларов), который в основном будет состоять из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным комплексам вооружения", - указывает агентство. Йонссон подчеркнул, что Швеция должна быть готова к большей продолжительности украинского конфликта, чтобы иметь возможность поддерживать в рабочем состоянии вооружение, предоставленное шведскими властями ранее. В июле Швеция объявила о выделении 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран
https://ria.ru/20230815/vsu-1890174414.html
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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украина, швеция, сергей лавров, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Швеция, Сергей Лавров, НАТО, Россия
Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи

Швеция планирует предоставить Украине военную помощь на 313 миллионов долларов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Швеция заявила о готовности предоставить Украине военную помощь в 313 миллионов долларов, в которую могут войти боеприпасы и запчасти к ранее поставленному Киеву вооружению, передает агентство Рейтер со ссылкой на шведского министра обороны Пола Йонссона.
"Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 миллиарда крон (313,5 миллиона долларов), который в основном будет состоять из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным комплексам вооружения", - указывает агентство.
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Йонссон подчеркнул, что Швеция должна быть готова к большей продолжительности украинского конфликта, чтобы иметь возможность поддерживать в рабочем состоянии вооружение, предоставленное шведскими властями ранее.
В июле Швеция объявила о выделении 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран
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