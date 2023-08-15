https://ria.ru/20230815/pomosch-1890223962.html

Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи

Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи - РИА Новости, 15.08.2023

Швеция планирует выделить Украине новый пакет военной помощи

Швеция заявила о готовности предоставить Украине военную помощь в 313 миллионов долларов, в которую могут войти боеприпасы и запчасти к ранее поставленному... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:15

2023-08-15T15:15

2023-08-15T15:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Швеция заявила о готовности предоставить Украине военную помощь в 313 миллионов долларов, в которую могут войти боеприпасы и запчасти к ранее поставленному Киеву вооружению, передает агентство Рейтер со ссылкой на шведского министра обороны Пола Йонссона. "Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 миллиарда крон (313,5 миллиона долларов), который в основном будет состоять из боеприпасов и запасных частей к ранее поставленным комплексам вооружения", - указывает агентство. Йонссон подчеркнул, что Швеция должна быть готова к большей продолжительности украинского конфликта, чтобы иметь возможность поддерживать в рабочем состоянии вооружение, предоставленное шведскими властями ранее. В июле Швеция объявила о выделении 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран

https://ria.ru/20230815/vsu-1890174414.html

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

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украина, швеция, сергей лавров, нато, россия